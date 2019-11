Anote Aí

publicado em 28/11/2019

LamaçalComo divulgado recentemente no jornal A Cidade, quando chove forte, um lamaçal é formado na rua Ceará, local que está em obras antienchentes. Na tarde de ontem não foi diferente, e logo moradores enviaram fotos sobre a lama na via.IndignadoUm munícipe enviou uma mensagem indignado: “esta obra já faz mais de um mês que se iniciou. Sábado choveu bastante, domingo sol, segunda-feira sol, terça-feira sol, quarta-feira choveu bastante. Tem pessoas que terça, quinta e sábado se deslocam da residência para fazer hemodiálise. Como ficamos?”.AtoladosNo último final de semana, sete carros ficaram atolados na via de acordo com pessoas que moram no local. Um carro, inclusive, precisou ficar na rua toda a noite de domingo e só foi retirado na manhã seguinte.Última etapaSegundo a Secretaria Municipal de Obras, a obra que contempla a instalação de galerias de águas pluviais no trecho entre a rua das Bandeiras, avenida Antônio Augusto Paes e rua Ceará, chegou em sua última etapa que são os serviços de pavimentação. O serviço conta com investimento de R$ 1.055.714,03 e é realizado com recursos da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental.Bate-bocaClima quente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo anteontem. A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) protagonizou um bate-boca no plenário com seu colega de partido Gil Diniz – aliado da família Bolsonaro. Ela interrompeu o discurso de Diniz para protestar contra o alinhamento do deputado justamente com a bancada do PT em uma das votações da casa.Pau mandadoJanaina chegou a classificar Gil como um “pau mandado do PT”. E também o criticou por defender pauta do interesse do governador João Doria. “Vossa excelência votou a favor do governador. Vossa excelência está obedecendo o PT. Quem está mandando na bancada é o Barba (Teonílio Barba, líder do PT). Que brincadeira é essa?”RespostaPor sua vez, Gil Diniz repetia aos gritos: “Baixa o tom! Baixa o tom!” Apesar do vínculo de ambos com o PSL, Janaina e Diniz têm um histórico de divergências em votações no plenário da Alesp.General PeternelliA Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na noite da última segunda-feira, projeto de Decreto Legislativo que concede o título de Cidadão Votuporanguense ao deputado federal General Roberto Peternelli. Já ontem os vereadores estiveram em Brasília-DF em audiência com o parlamentar e lhe entregaram uma cópia do projeto aprovado por unanimidade em plenário.ColaboraçãoGeneral Peternelli tem sido um dos parlamentares que vem ajudando Votuporanga na proposição de emendas parlamentares em favor da Santa Casa de Misericórdia e entidades assistenciais do município. O deputado é casado com a votuporanguense Maria Helena Pasini Pedroso Peternelli – e sempre está na cidade, onde tem familiares.