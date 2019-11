Anote Aí

publicado em 26/11/2019

Articulação políticaO deputado Carlão Pignatari é sem dúvida uma peça chave na articulação política do governador João Doria (PSDB) com vistas ao ego dele de chegar ao Palácio do Planalto. Carlão revelou projeto que está sendo arquitetado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.RodrigoToda a estrutura da campanha de Doria está alicerçada na liderança do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). Este é o nome para suceder Doria no governo. O maior desafio será convencer alguns partidários tucanos de que o PSDB que governa o Estado há muitos anos, agora tem de passar a bola para o candidato do Democratas. Com medo, alguns tucanos defendem a volta de Geraldo Alckmin.AlternativaFiel escudeiro de Rodrigo Garcia (DEM), o deputado Carlão Pignatari (PSDB) já tem uma alternativa para acomodar os partidários de Geraldo Alckmin. É oferecer a ele a vaga de senador. Seria um prêmio de consolação.RepercussãoA articulação política exposta pelo deputado de Votuporanga ganhou reportagem de página inteira, na edição de domingo passado, no Diário da Região de Rio Preto. Além de Carlão, foi ouvido também o presidente estadual do PSDB e secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, que é de Catanduva.ExemploO projeto político tramado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, tem uma preocupação. É garantir força política para dar sustentação a candidatura de Rodrigo Garcia. O alerta é para que não aconteça com ele o que houve no governo anterior, onde o vice-governador Márcio França só teve o apoio tucano, o Geraldo Alckmin.PrefeitosPara pavimentar o caminho traçado para Doria disputar a presidência da República, os tucanos vão tentar fazer o maior número de prefeitos pelo partido. Em alguns casos podem com o aval do diretório do PSDB local, apoiar candidatos de outras legendas que tenham fidelidade com o governo paulista.E o Carlão?A reportagem do jornal de Rio Preto não declina o futuro político do Carlão. Mas, pelo que se ouve dos seus aliados em Votuporanga, o seu projeto passa pela presidência da Assembleia Legislativa na sucessão do atual Cauê Macris. E mais,FederalEmbora o deputado desconverse quando se fala nas eleições de 2022, a voz corrente é que ele deve acompanhar os passos de João Doria e disputar a Câmara Federal. Para não perder o espaço na Assembleia Legislativa, Votuporanga deve apresentar o nome de Junior Marão, como deputado estadual. Isso se ele não estiver ocupando o cargo de prefeito ou até.Enquanto isso,O presidente estadual do Podemos, o vereador de São Paulo, Mário Covas Neto, esteve em Araçatuba no fim de semana. Ele divulgou novas filiações e apresentou estratégias do seu partido para a eleição municipal de 2020.Telas de proteçãoExercendo interinamente o cargo de governador do Estado de SP, Rodrigo Garcia (DEM), promulgou no último sábado, dia 23, lei que prevê a instalação de tela de proteção em unidades prisionais do Estado. O equipamento será instalado em áreas destinadas a banho de sol e recreação.DronesO objetivo da lei nos presídios é impossibilitar o pouso de aparelhos aéreos não tripulados (VANTs), conhecidos como drones, e objetos arremessados para dentro das cadeias. O documento foi assinado também pelo secretário estadual da Administração Penitenciária, Nivaldo César Restivo, e o secretário executivo da Casa Civil, Antonio Carlos Rizeque Malufe.38Este é o número do novo partido que está sendo criado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o “Aliança para o Brasil”, seu novo partido, é inspirado na sua eleição como 38º presidente da República do Brasil.De saída:O Flamengo provou a força da sua torcida. O Grêmio já ganhou a Libertadores, mas nunca ganhou festa daquele tamanho por todos os estados do nordeste. E olha que a conquista do Fla foi no sufoco.