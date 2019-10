Anote Ai

publicado em 27/10/2019

Leilão da Santa Casa

Amigos e colaboradores da Santa Casa reúnem-se na manhã de hoje para o tradicional Leilão de Gado em prol do hospital. Esta será a sexta edição do leilão e como novidade as prendas serão ofertadas no telão, sem a necessidade de montagem do curral e o natural sofrimento dos animais. O local é a sede do Sindicato Rural, a partir das 11 horas.

Solidariedade

Louva-se a iniciativa da Comissão Organizadora, liderada pelo Dimas da Converd, entre outros abnegados, para garantir uma renda necessária a manutenção do hospital. Os organizadores pedem a presença do público onde será oferecido espeto, cervejinha, entre outros comes e bebes e tudo pela Santa Casa.

O tempo do Torrinha

O clima entre os dirigentes da Santa Casa está ainda melhor. Tudo porque o provedor do hospital, o estimado Luiz Torrinha decidiu dar uma guinada no seu lado sentimental e já pode ser visto de mãos dadas com a diretora de comunicação Janaina. Os amigos torcem pelos dois.

Superação

O pessoal da Santa Casa acompanhou de perto o drama vivido pelo Torrinha e não faltaram o apoio e solidariedade dos amigos para sua perfeita superação. Daí, a notícia que nos chega é das mais alegres. E que venha os novos tempos do Torrinha.

Falando nisso,

Outro que também está vivendo um momento muito especial na sua vida amorosa é o conceituado empresário Roberto Beleza, do grupo Converd. Ele, mais a esposa Daianny decidiram oficializar a união. E assim, estão expedindo convite para o casório. Será no dia 11 de janeiro na presença dos familiares e amigos.

O rádio

Na tarde da última sexta-feira tivemos um encontro inesperado, mas muito gratificante. De repente, avistamos os colegas de tantos anos de trabalho fazendo rádio em Votuporanga e região. Oliveira Prates, o gerente da Rádio Clube dos anos 60/70, e mais o festejado animador sertanejo Osvaldo Tridapali, o conhecido compadre Vardão.

Região

Com o Oliveira Prates e o Vardão, este colunista teve a honra de formar um trio que expandiu o serviço de radiodifusão sonora pela região. Eles têm todos os méritos pela criação da Rádio Jornal de Nhandeara e Rádio Alvorada de Cardoso. Foram responsáveis ainda pelo canal de rádio em Auriflama e a remodelação da Rádio Difusoura de Monte Aprazível.

Na cidade

Juntos, o trio também fez história no rádio de Votuporanga, atuando por décadas na Rádio Clube AM, e posteriormente, na Rádio Cidade AM. A família Tridapalli se mantém na ativa com a Rádio Líder FM. Já Oliveira Prates mudou de ramo e dirige hoje o Escritório Contábil Mercúrio ao lado do seu filho, o contabilista e advogado Édson Prates.

CIDADE FM

Desse trio de radialistas natos de Votuporanga, mantém-se hoje também a CIDADE FM 94,7 em Votuporanga e a Cidade FM 88,5 de Cardoso, hoje, com a supervisão do jornalista Fábio Ferreira e família.

Feriadão

O próximo fim de semana é marcado pelo feriado de Finados, no dia 2 de novembro, que neste ano será comemorado no sábado. Já o funcionalismo vai emendar também com a segunda-feira para comemorar o Dia do Servidor Público.

Facultativo

O ponto facultativo a ser comemorado em 4 de novembro, “Dia do Servidor Público”, deve ser estendido para o funcionalismo estadual, Ministério Público e Justiça.

IPVA

Repercute nas redes sociais a aprovação, pela Assembléia Legislativa de São Paulo, do projeto de lei que prevê descontos no IPVA para os bons motoristas. A medida segue agora para sanção ou veto do governador João Dória (PSDB).

Explicação

Conforme projeto aprovado na ALESP, a cada ano sem infração de trânsito, será concedido ao proprietário de veículos um desconto de 5% no IPVA- o máximo de desconto previsto é de 15%. O projeto é de autoria da deputada Bete Sahão (PT), de Catanduva.

Pinato