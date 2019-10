Anote Ai

Votuporanga está recebendo uma notícia de alta transação comercial: a venda de duas lojas da rede de Supermercados Santa Cruz. As lojas vendidas são a do centro da cidade (praça central) e a caçula da rede, a loja do bairro Pozzobon.

A pioneira

O que chamou a atenção foi a venda do Supermercado Santa Cruz (centro), o pioneiro da rede. Recorda-se que a loja passou por várias transformações e começou como Dias & Dias, no início dos anos 60, sob o comando do tradicional comerciante, o saudoso José Delgado

Amigão

Quem está assumindo as duas lojas do Santa Cruz não é nenhuma empresa iniciante no ramo de comércio varejista. Trata-se da rede Amigão de Supermercados, com sede em Maringá, no Paraná, e com uma rede de lojas espalhadas por municípios de São Paulo e Paraná.

Em expansão

As informações sobre o “Amigão” são as mais categorizadas. Falam-se em 13 lojas só no Estado de SP, um contingente de mais de 7 mil funcionários e aparece no ranking como a 17ª maior empresa supermercadista do país.

Bom negócio

Para o diretor Antonio Manoel, que comanda a loja central da rede Santa Cruz, o negócio da venda já vinha sendo planejado. Ele explicou que vendeu a loja e o ponto, mas que o imóvel permanece com o grupo. O Santa Cruz anuncia que continua atendendo a sua clientela com as lojas da rua Amazonas (antigo Luzitana) e na rua Itacolomi (antigo Teco-Teco).

Outras tentativas

Para explicar que a venda de parte da rede Santa Cruz estava em andamento, Antonio Manoel lembrou que houve uma tentativa de negociação com a rede Carrefour, mas que na época acabou não dando certo.

Funcionários

A nova rede de supermercados que chega à Votuporanga deve absolver toda a equipe do Santa Cruz que trabalham nas duas lojas. E com uma vantagem: a rede oferece amplas oportunidades de crescimento profissional, segundo comentou o Antonio Manoel.

Luta de Titãs

Para o público consumidor, esta é uma grata notícia. A chegada da rede “Amigão” vai acirrar ainda mais a concorrência. E mais: o Supermercado Amigão está chegando primeiro de que um outro gigante do ramo. O Supermercado Muffato estaria de negócio fechado para ocupar o lugar do Laranjão.

Só para recordar,

Lembrar que há 10 anos atrás a grande queixa da população era de que a cidade só possuía o Santa Cruz e o Porecatu. Isso levou o prefeito da época Junior Marão a correr atrás do Supermercado Proença. Soma-se agora, com o Amigão e espera-se o quinto, o Muffato.

Em dezembro

Ontem, no começo da noite, o presidente da Câmara Municipal vereador Meidão Mehdão, ao abrir a Sessão Solene, confirmou a notícia: a loja Muffato de supermercados fechou negócio para a instalação da filial em Votuporanga. A abertura está prevista para o mês de dezembro.

Política

Mudando de assunto, repercutiu a notícia publicada neste domingo revelando todos os pretensos candidatos a prefeitos. Alguns deles chamaram a atenção por ainda não haver se aventurado na política. Seria marinheiro de primeira viagem, comenta-se

Quem fica?

Ao ver a relação de 10 pré-candidatos a prefeito de Votuporanga, um veterano da política local comentou: “dos 10 não tem cinco que consegue ‘firmar o carburador’ na hora da corrida”. E emendou: “para ser candidato a prefeito é preciso ter “pedigree”.

De saída:

Com todas essas boas notícias de chegada de novos supermercados, entre outros investimentos programados na área comercial, vale lembrar o slogan criado pela agência Galiás para o aniversário da cidade, no ano passado: “Aqui o Brasil vai bem”.

