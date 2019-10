Anote Ai

Aviso aos navegantes

Em que pese a credibilidade e o respeito que merece o presidente da Câmara, Mehde Meidão, tem muita gente na Galeria Morini que põe em dúvida a abertura do supermercado Muffato no mês de dezembro, no espaço que fora ocupado pelo Laranjão. O pessoal não acredita que o negócio está fechado.

Preto no branco

Ninguém contesta que existe uma negociação do grupo Morini com o Muffato. Mas, pelo menos até agora, ninguém bateu o martelo. É o que dizem. O pessoal garante que conversa com o Beto Morini todo dia e ele não confirmou.

Interessados

A corrente de maior interesse de instalação de supermercado na galeria Morini é dos próprios lojistas estabelecidos na área. Eles estão mantendo os seus negócios lá confiantes na chegada de um novo supermercado para incrementar o movimento comercial.

Desafios

Para alguns observadores do ramo varejista, o anúncio da chegada do supermercado Amigão pode retardar a decisão de novos investidores daquele ramo varejista. É que o “Amigão” vem para assumir lojas que estão abertas e com clientelas garantidas. Um novo supermercado terá que partir do zero para a formação da sua clientela.

Diante do exposto,

Tomara que o anúncio feito na tribuna da Câmara pelo vereador Meidão não se perca no vazio. Espera-se de fato, que o acerto com o Muffato esteja concretizado. Vamos esperar o mês de dezembro.

Convite

Mudando de assunto, o deputado estadual Itamar Borges (MDB) que preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal e a Comissão de Atividades Econômicas da Assembléia Legislativa, está convidando para o evento de hoje em São Paulo.

Liberdade Econômica

O encontro será dirigido a empresários e políticos e acontece sob a presidência do deputado Itamar Borges, nos horários das 9:30 às 12 horas, na sede da Associação Comercial de São Paulo. O tema é “Liberdade Econômica para melhorar a vida Empresarial”.

Leilão

Acontece neste domingo, dia 27, a VI edição do “Leilão de Gado” em prol da Santa Casa local. Uma comissão de voluntários trabalha já há 60 dias na busca de doações de prendas. Pela primeira vez, o leilão da Santa Casa será virtual e o gado exposto será apresentado no telão. O local é a sede do Sindicato Rural e o evento acontece após às 11 horas.

A bola rola

Marcelo Stringari, o presidente do CAV, participou do Conselho Arbitral da Federação Paulista de Futebol e voltou com a data dos jogos. O CAV estreia no Paulistinha, chamado A-3, no dia 22 de janeiro. A tabela ainda não saiu.

E o time?

A pergunta mais frequente na cidade é como será o time da Alvinegra para o próximo ano? A preocupação faz sentido uma vez que na Copa Paulista, o time montado não ganhou de ninguém. Foi o pior da história do CAV. E agora, como será?

Política

O governador João Dória (PSDB) e o vice Rodrigo Garcia (DEM) gostam de viajar. Rodrigo nem bem chegou da Europa, onde foi expor o plano de privatização do Estado de São Paulo para investidores europeus e já pegou um avião para a China.

Em Pequim

Rodrigo Garcia postou um vídeo relatando a sua viagem na sede da Huawei, em Pequim. Lá ele também está à procura de investidores para colocar em ação os planos do governo de privatização de rodovias e aeroportos.

CDP

O governador de SP João Dória inaugurou na terça-feira, dia 22, o Centro de Detenção Provisória de Lavínia, na região de Araçatuba. O presídio custou aos cofres do Estado a quantia de R$ 55,8 milhões e tem capacidade para abrigar 847 presos.

Joice

A deputada federal Joice Hasselmann ouviu do governador João Dória o que já era de se esperar: “você tem todo o direito de disputar a eleição para prefeito de São Paulo, mas o nosso compromisso é com o atual prefeito Bruno Covas, que é do nosso partido PSDB”.

