Anote Aí

publicado em 16/10/2019

Câmara

A 36ª Sessão Ordinária do ano na Câmara Municipal de Votuporanga foi relativamente tranquila na noite de anteontem. Como de costume, algumas reclamações destinadas por munícipes foram apresentadas pelos vereadores.

Tecnologia

Com os passar dos anos as reivindicações feitas pela população e apresentadas pelos parlamentares na Casa de Leis. Antigamente, o máximo que se tinham eram fotos do pleito apresentado, agora não faltam vídeos das reclamações, muitos deles feitos pelos próprios munícipes, com “narração” e tudo.

Saúde

O chefe do Poder Legislativo, vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) questionou sobre o motivo do Horto Florestal não ser utilizado em eventos especiais, como a festa do Dia das Crianças.

Sem coligação

Os pretensos candidatos a vereador ainda têm esperanças de uma reviravolta no Congresso para que haja alteração da lei eleitoral que acabou com a possibilidade de coligação entre os partidos para a disputa do cargo de vereador no ano que vem. Hoje a coligação partidária está descartada.

Aviso aos navegantes

Normalmente, as mudanças das normas eleitorais só podem vigorar se forem aprovadas um ano antes da eleição. Este prazo está vencido desde o último dia 4, para as eleições municipais de 2020.

Mais um

O PSD (Partido Social Democrático), comandado pelo ex-ministro Gilberto Kassab e a nível de região pelo vice-prefeito de Rio Preto, Eleuses de Paiva, está comemorando a conquista de mais um prefeito para a sua legenda. Desta feita quem assinou a ficha foi a prefeita de Nova Granada, Tânia Yugar que era do PSB.

Votuporanga

Recorda-se que a primeira conquista do PSD na região foi em Votuporanga. O prefeito João Dado deixou recentemente o partido Solidariedade para assinar a ficha endossada pelo ex-ministro Kassab. O convite ao Dado teria partido também de Eleuses de Paiva.

Rolandinho

O PSD na região é pilotado também pelo empresário Rolandinho Nogueira. O partido também conta com o atual presidente da Câmara Municipal, Mehde Meidão.

Édson Gomes

O ex-deputado Édson Gomes, que venceu as eleições municipais de Ilha Solteira, mas que encrencado com a Justiça se viu impedido de assumir o cargo e esteve até preso, segue com a sua “via-crúcis”. Agora, acometido de dengue, está internado no Hospital de Base em Rio Preto. O diagnóstico médico aponta que não é grave, mas inspira cuidados médicos.

O irmão

Édson Gomes, que também é médico, conquistou um círculo de amigos e correligionários políticos em Votuporanga quando foi eleito deputado estadual. Aliás, naquela época eram dois irmãos deputados, ele estadual e Vadão Gomes, de Estrela D’Oeste, federal.

Prof. Orestes

O jornal de Rio Preto, Diário da Região, focou na sua edição de ontem, dia 16, o professor Orestes Nigro, por haver obtido uma graça atribuída à santa brasileira “Irmã Dulce”, canonizada no domingo passado, dia 13, como a Santa Dulce dos Pobres.

A sua passagem

Orestes Nigro, que atribui a nova santa o milagre de haver curado o seu filho que era vítima de esquizofrenia, não é um nome estranho em Votuporanga. Hoje aposentado como professor e morador em Santos, ele perdeu o emprego nos anos 60 como professor titular no Ibilce (UNESP) em Rio Preto, na época do regime militar. E mudou-se para Votuporanga.

Aliança Francesa

Respeitado pela sua cultura, sendo um dos mais brilhantes da época, o professor Orestes Nigro foi lecionar na Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga (hoje Unifev) e instalou na rua Santa Catarina com a Sergipe, a bem montada Aliança Francesa de Votuporanga que contava com alunos de toda a região.