Anote Aí

publicado em 11/10/2019

É amanhã

Tudo muito bem preparado para a Festa das Crianças neste sábado, dia 12, a partir das 9 da manhã, na praça São Bento. A iniciativa é da CIDADE FM com o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social e a parceria com a Faculdade Futura. A festa é completa e destina-se a toda comunidade infantil.

Um show

Brinquedos atrativos, personagens do mundo encantado das crianças, parque de diversão e carreta da alegria. Será uma festa de arromba para a garotada. Ontem, passou pela Cidade FM a professora Elemeire Alves de Oliveira, que é coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade Futura. Ela foi falar dos personagens infantis escalados para divertir as crianças na festa de amanhã.

Convites

Toda a população está sendo convidada para levar os seus pequenos para se divertir amanhã, na Praça São Bento. Os brinquedos lá instalados não terão nenhum custo e a carreta estará circulando de graça, além de pipoca e refrigerantes. Será um grande espetáculo para todos.

Falando nisso,

Valdeci Merlotti, presidente da Associação Comercial, assina ofício relatando o sucesso do evento desenvolvido pela ACV no último fim de semana, na Concha Acústica. Na oportunidade houve homenagem às crianças e a comemoração dos 73 anos de fundação da entidade. O presidente destaca o agradecimento a todos os colaboradores do evento.

Centro de Eventos

De passagem na Cidade FM para falar do grande show de Chitãozinho e Xororó, marcado para dia 26 de outubro, o diretor social do Assary, Eronildo, famoso Baianinho, comentou que embora o Centro de Eventos do clube já esteja sediando grandes shows, a obra não está totalmente concluída.

Investimentos

A conclusão das obras naquele setor do Assary ainda carece de altos investimentos para completar o projeto. Ele comentou que alguns pontos, como a fachada de entrada do local, devem ser atacados a médio prazo. O projeto é fantástico e o local já dá provas de que dá para acomodar muita gente. É o Assary em alta.

História

O Centro de Eventos do Assary sempre foi um sonho de muitas diretorias. Quem deu o pontapé inicial foi o presidente Sebastião Ventura. Como tudo que começa um dia termina, ele tem os méritos de ter acreditado que a obra seria possível. Isso já é uma realidade e vai ficar melhor ainda.

Imposição dos partidos

Mudando de assunto, já estão atribuindo ao PT e Psol tentar anular as eleições do Conselho Tutelar de Votuporanga. A coluna do “Diário da Região”, de Rio Preto, registrou que militantes dos dois partidos de esquerda usaram as redes sociais para denunciar suposta compra de votos.

Câmara

Todavia, a repercussão do fato deu-se com o pronunciamento dos três vereadores: Chandelly Protetor, dr. Ali Hansa e Marcelo Coienca que ocuparam a tribuna, na sessão da última segunda-feira, e foram categóricos ao afirmar que tinham conhecimento do caso.

Providências

Ainda conforme nota no jornal de Rio Preto, o vereador Chandelly teria dito na quarta-feira, dia 9, que “pretende pedir a apuração do caso ao Ministério Público”.

Em alta

É gente nossa: Danilo Campetti, agente da Polícia Federal, votuporanguense nato que foi até homenageado na Câmara Municipal pelo seu trabalho na segurança do então candidato a Presidente da República Jair Bolsonaro, está sendo reconhecido pelo seu ex-chefe.

Moro

Atualmente prestando serviço de segurança ao Ministro da Justiça Sérgio Moro, Danilo estava em serviço, dia desses, quando Moro cruzou com o presidente Bolsonaro. O presidente reconheceu na hora o ex-segurança e brincou: “vou requisitá-lo de volta para trabalhar comigo”.

De saída: