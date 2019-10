Anote Aí

publicado em 10/10/2019

A Banda

A Banda “Zequinha de Abreu” de Votuporanga está pedindo socorro. Ontem passou pela Cidade FM o sub-maestro e presidente da Associação Cultural, Gildo Ferreira. Ele explicou que a corporação musical precisa renovar os seus instrumentos e não tem dinheiro.

A rifa

Sem meios de se manter apenas com as suas apresentações, a Banda optou por uma proposta mais simples: uma “Ação entre Amigos”. Assim, o presidente levantou alguns prêmios como televisor e está vendendo “rifa” ao preço de R$ 5.

Prestígio

A Banda “Zequinha de Abreu” é um patrimônio cultural de Votuporanga. Além de abrilhantar os principais eventos públicos, tem revelado novos talentos. Em suas apresentações é sempre prestigiada por muita gente que gosta de ver e ouvir a banda tocar.

Em tempo,

A Prefeitura de Votuporanga mantém uma quota financeira para os músicos da Banda “Zequinha de Abreu”. Os músicos recebem menos de um salário mínimo mensal e a corporação oferece em troca cerca de 40 apresentações anuais conforme o calendário da municipalidade.

Troca-se gibis

Mudando de assunto, a festa das crianças marcada para o próximo sábado, pela manhã, na praça São Bento, vem ganhando a cada dia novos atrativos. A Faculdade Futura, que também faz parte da organização do evento, está incluindo na programação a “Feira de Troca de Livros e Gibis”.

Bibliotecária

Márcia Louredo, bibliotecária da Faculdade Futura, é quem está motivando a troca de livros e gibis. Ela passou pela Cidade FM e na “Entrevista do Dia” contou que o gibi ainda é a febre da garotada, além do “conto de história” e literatura infantil.

Participe

A bibliotecária está solicitando aos pais que levem para a praça os livros que sobram em sua casa e aproveitem para trocar por outros que suas crianças ainda não conhecem. A Festa da Criança neste sábado, dia 12, é uma iniciativa da Cidade FM em conjunto com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura.

BolsoMarão

O ex-prefeito Junior Marão aparece num vídeo cumprimentando o presidente Bolsonaro que virilizou na internet neste começo de semana. Com Juninho, aparece um grupo que anuncia Votuporanga e informa que ele é o ex-prefeito da cidade.

Apoio

Nas rodas políticas já ironizam o vídeo dizendo que Junior Marão foi pedir apoio presidencial para a sua candidatura a prefeito.

Enquanto isso,

O presidente Bolsonaro deu a entender que já não se preocupa mais com o seu partido, o PSL. O partido tem enfrentado disputas internas e sua bancada na Câmara está rachada. Para os que estão engrossando o PSL para a eleição municipal, recomenda-se cautela.

Descartando

O presidente pediu a um apoiador, na manhã de terça-feira, dia 8, para que esquecesse o partido e afirmou que o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, “está queimado pra caramba” e dirigindo-se ao apoiador o advertiu: “ele vai queimar o seu filme também”.

Feriadão

Enquanto os pobres mortais de carteira assinada, trabalhando no comércio, nas indústrias e em setores de serviço, tem o feriado deste sábado, dia 12, como o único do mês, o funcionalismo público está ganhando mais um: dia 28, uma segunda-feira, é Dia do Funcionalismo Público.

Facultativo

Naquela data, 28 de outubro, não haverá expediente nos órgãos estaduais, conforme decreto assinado pelo governador João Doria. Por tradição, a Prefeitura também guarda feriado naquela data e libera o expediente. Em tempo: terça-feira, dia 15, “Dia do Professor” também não haverá aula.

