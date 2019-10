Anote Aí

publicado em 04/10/2019

Caminho de terra

O ex-prefeito de Valentim Gentil, Liberato Caldeira, que hoje reivindica melhorias para a região em nome da Amop (Associação dos Municípios do Oeste Paulista), agendou para a manhã de hoje uma reunião com objetivo de buscar solução para o trecho de terra existente no trevo de acesso para a vicinal de Valentim Gentil.

Decisão

Liberato espera o apoio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), da Prefeitura de Votuporanga e dos dirigentes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para a solução do caso. O engenheiro chefe do DER local, dr. José Eduardo Alves, tem presença confirmada, segundo o Liberato.

Vergonha

Assim como a ponte da rodovia “Péricles Belini” que, finalmente, deverá ser reconstruída, o trevo de acesso para a vicinal de Valentim Gentil há muitos anos espera uma iniciativa do governo. Quem trafega pela Péricles Beline e quer entrar na vicinal de Valentim tem que enfrenta uns 500 metros de poeira ou barro se estiver chovendo.

Armação

O governador de S. Paulo João Doria (PSDB) e o vice Rodrigo Garcia (DEM) estão articulando projeto para atrair o MDB paulista. A meta é somar forças para garantir a eleição de Rodrigo para o governo em 2022. Nessa armação o governo fica com os três deputados do MDB e dá uma banana para o empresário Paulo Skaf que seria o virtual candidato de oposição.

Itamar

Pelo andar da carruagem, o deputado emedebista da nossa região, Itamar Borges, já teria mordido a isca. Ele, ferrenho defensor de Paulo Skaf na eleição passada, mostra-se perfeitamente entrosado no atual governo tucano.

Em casa

Neste sentido, na última segunda-feira, dia 30, Itamar Borges, postou fotos e vídeos do Palácio Bandeirantes durante encontro de centenas de prefeitos com o governador João Doria.

Soltando foguete

Se vingar o projeto do governo tucano de atrair o MDB paulista é tudo o que quer o vereador Marcelo Coienca. Na última eleição ele ficou em maus lençóis ao apoiar o deputado Carlão Pignatari (PSDB) em detrimento ao seu partido que pedia votos nesta região para Itamar Borges.

Susto

Pela sua iniciativa de apoiar o deputado tucano, Marcelo Coienca correu risco de perder o MDB de Votuporanga. Para se garantir, ele buscou apoio no deputado federal Baleia Rossi que o comanda a sigla no Estado de São Paulo. O acordo que vem sendo proposto por Doria está caindo do céu para os planos políticos do vereador.

Carlão

A coluna do “Diário da Região” destacou ontem que “o líder do governo Doria na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB), resolveu ensinar o caminho das pedras para entidades interessadas em beliscar um naco dos R$ 116 milhões disponíveis no Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes para projetos do setor”.

Ensinando

Ainda segundo a nota, “o deputado Carlão vai levar integrante do Conselho, neste sábado, dia 5, a Votuporanga, para instruir interessados a fazer o projeto”.

Crentes x católicos

As eleições de Conselhos Tutelares em cidades de todo o Brasil, marcadas para o próximo domingo, dia 6, viraram uma disputa entre católicos e evangélicos para ver quem emplaca mais os seus representantes. É o que informa nas redes a reportagem da BBC Brasil.

Religião

A reportagem da BBC Brasil noticia que as entidades de defesa de direitos humanos temem a transformação dos Conselhos Tutelares em instâncias religiosas. E Deus acima do tudo.

De saída: