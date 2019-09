Anote aí

publicado em 29/09/2019

A semana

A semana política na cidade foi marcada pela homenagem prestada aos ex-prefeitos pelo Rotary Clube. Iniciativa como esta leva o público a reverenciar gestões marcantes na história de Votuporanga. A presença de alguns deles no evento ganhou repercussão na cidade depois que foi comentada pela imprensa.

Cenário

Ao destacar feitos de algumas gestões na prefeitura é inevitável não prever o futuro. Assim, aumentaram os debates em relação ao quadro atual de pretendentes a disputar a prefeitura no ano que vem. Os nomes já revelados continuam em evidência.

Marão

Conforme dito e repetido, o cenário político de Votuporanga pode ser alterado com a decisão do ex-prefeito Junior Marão. Com ele no páreo, a tendência é diminuir o número de concorrentes. Sem ele, a eleição pega fogo.

Sem pressa

Nesta semana, ao se apresentar entre os ex-prefeitos homenageados no Rotary, Juninho Marão foi muito questionado, mas não abriu a guarda. Ele sabe como ninguém manter a expectativa dos seus aliados sem dar o veredicto final: vai ou não vai. Na bolsa de aposta a tendência muda toda semana.

Para entender

Para os mais chegados, Junior Marão, um empresário bem-sucedido e com negócios na cidade, não vai se submeter mais uma vez numa aventura política e ficar sujeito com as suas ações ao crivo do Tribunal de Contas e Ministério Público. Outros, no entanto, sustentam que ele não consegue viver fora da política. Porém não vai dizer agora que é candidato porque vem a cobrança de imediato. Dizer sim neste momento é antecipar a campanha.

Câmara

Por outro lado, a corrida por uma cadeira na Câmara Municipal já começou na articulação dos partidos políticos. Todas as legendas já dispõem de alguns nomes de pretendentes ao cargo. Esses nomes chegam a ser revelados nas rodas políticas, especialmente de quem nunca foi candidato.

Quem fica?

Também é inevitável nesta ciranda política a conversa sobre possibilidades de reeleição de vereadores. Sempre tem aqueles “caciques” que são apontados como puxadores de votos e que “teriam” reeleição garantida. Alguns desses também são avaliados como em “queda livre” e podem perder o posto no próximo mandato.

Emerson

Outro assunto nas rodas políticas é a clara evidência de Emerson Pereira. Ele foi o mais votado para a Câmara nas duas últimas eleições e muita gente aposta que ele será campeão de novo. Emerson desfruta de um eleitorado fiel. E, convenhamos, ele tem o perfil da classe dos menos favorecidos da comunidade. E imagina agora na Secretaria de Assistência Social. Ele é o candidato a ser desafiado entre os mais votados.

O show

Como era de esperar, o show com Guilherme Arantes no Votuclube agradou em cheio. O cantor começou a sua apresentação conversando com o público e interpretando velhas canções que marcaram a sua carreira. No final ele levantou a galera e quando saiu do palco foi aplaudido de pé.

Mais shows

O presidente Fleury Cecchini estava de bola cheia. Não faltaram abraços pelo sucesso da promoção. E mais: saiu de lá com a agenda cheia de pedidos para trazer para o palco do clube outros nomes consagrados da música brasileira. É um novo tempo no Votuclube.

Juninho Marão. Se ele falar agora que é candidato a prefeito estaria antecipando a campanha.