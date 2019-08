Anote Aí

publicado em 31/08/2019

Dom OraniMuito conhecido pela comunidade católica de Votuporanga pelo tempo que exerceu o bispado da Diocese de Rio Preto, Dom Orani Tempesta, hoje, Cardeal do Rio de Janeiro, acaba de ser empossado na Academia Carioca de Letras.Cadeira 10Dom Orani passa a ocupar a cadeira 10 que pertencia à escritora Stella Leonardos, ex-presidente da Academia Carioca de Letras e que morreu no dia 11 de junho. Orani esteve em Votuporanga por ocasião da instalação do Bispado e deu entrevista à Cidade FM.Apenas o CPFO deputado federal Geninho Zuliani (DEM), de Olímpia, informa que ele é o relator da proposta que dá direito ao cidadão de ser identificado em bancos de dados de serviços públicos apenas pelo número do CPF.ExplicandoSegundo Geninho “se aprovado e sancionado, não será mais preciso levar, cinco, seis, sete documentos para todo órgão público, facilitando assim o acesso a informações e serviços públicos”, afirmou o parlamentar no Facebook.FakesPelas redes sociais, o Senado divulgou na última quinta-feira, dia 29, que o Congresso derrubou veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a criminalização da divulgação de denunciações caluniosas (as conhecidas fake news) com objetivos eleitorais. A pena é de dois a oito anos de prisão, além de multa.Não repasseAinda sobre a fake news, o texto original da lei que o Congresso derrubou o veto presidencial prevê a mesma punição aplicada ao autor a quem replicar a falsa notícia. É para pegar pesado.Ex-prefeitaA ex-prefeita de Fernandópolis, Ana Bim (PSD) está sendo condenada por ato de improbidade administrativa. Ela foi acusada pelo Ministério Público de irregularidades na aplicação de recursos do Orçamento entre os anos 2014 e 2015.O crimeNa ação o Ministério Público indica que houve um “precário planejamento orçamentário”, com a abertura de créditos adicionais e realização de transferências em patamares acima do orientado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).E mais,Em 2015, o déficit no Orçamento foi de 2,35%, o equivalente a R$ 3,3 milhões, além de alterar em quase R$ 6 milhões o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA)”sem qualquer amparo em efetivos excessos de arrecadação”.A sentençaAna Bim foi condenada à perda da função pública, pagamento de multa e impedida de contratar com o poder público por três anos.PropinaQuem também está encrencado é o governador em exercício Rodrigo Garcia. O nome dele aparece na delação a procuradores da Lava Jato do ex-diretor do Metrô de São Paulo Sérgio Corrêa Brasil. Ele citou Rodrigo Garcia, quando este ainda era deputado de ter “vínculo mais forte” com as supostas irregularidades.ValoresO ex-diretor do Metrô afirma que fez “15 ou 20 entregas de valores indevidos ao deputado Arnaldo Jardim sendo que os valores variavam entre R$40 mil a R$ 60 mil”, diz trecho da delação.E arremata:O delator afirma ainda que “o dinheiro que era entregue a Arnaldo Jardim era destinado também a Rodrigo Garcia, sem poder especificar a forma de divisão de tais valores entre eles”.