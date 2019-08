Anote Aí

publicado em 03/08/2019

Quem te viu, quem...E não é que o vice Renatão Martins deu as caras. Na coluna de domingo passado, a gente estampou a pergunta foi “por onde andas o Renatão?”. É que o vice-prefeito havia saído de cena e não tinha dado o ar da graça nos atos da Prefeitura como sempre foi de costume.De voltaDe repente, o Renatão ressurgiu e marcou presença no ato celebrado na quinta-feira, no gabinete do prefeito, oportunidade que o Dado assinou contrato para o início das obras antienchentes na rua Ceará.Tamo juntoNuma clara alusão que está tudo bem entre ele e o prefeito Dado, ambos se deixaram fotografar no ato da assinatura do contrato. Quem viu diz que está tudo bem. Para os dois, a assinatura do contrato antienchente foi um balde de água de chuva. Tamo junto e misturado.O futuroQuanto ao Dado ninguém mais dúvida que ele vai embarcar para a reeleição. Resta saber se vai levar o vice a tiracolo. Na eleição para o governo, motivado pelo sucesso do seu padrinho político, o Rodrigo Garcia, eleito vice-governador de SP, o Renatão Martins chegou a dar sinais que seguiria “carreira solo”, ou seja, poderia ser candidato a prefeito. Com a proposta do Dado parece que ele esfriou.Jogo-duroMudando para o futebol, o C. A. Votuporanguense tenta, nesta tarde, diante da sua torcida, na Arena “Plínio Marin”, mostrar que nem tudo está perdido nesta Copa Paulista. Para isso, tem que passar pela Ferroviária, de Araraquara, até para provar a dignidade do atual elenco. Todavia, não será uma tarefa fácil.O adversárioA Ferroviária está embalada na competição e tem a sua classificação para a próxima fase do certame garantida. Porém, pelo título conquistado no ano passado dentro da “Fonte Luminosa”, em Araraquara, o CAV ainda é um time entalado na garganta do torcedor da Ferrinha. Sair com uma vitória hoje pode ser ponto de honra para o time grená de Araraquara.Fazendo contasPor outro lado, uma vitória hoje para o CAV, além de mudar o astral do time, pode mexer com o brio dos jogadores e levar o clube a uma reação dentro do certame, embora todos reconheçam que a tarefa não é nada fácil. Por isso, a gente se vê logo mais às 15h na Arena.Sem papelCoube ao vice-governador Rodrigo Garcia apresentar o programa “Sem Papel” que consiste em acabar com a papelada e burocracia em serviços prestados pelo Estado de São Paulo.A metaRodrigo escreveu no Facebook que “demos início ao programa ‘SP sem Papel’, que vai eliminar de forma gradativa a circulação de papel nos processos administrativos”.MédicosO presidente Bolsonaro assinou medida provisória que institui o programa “Médicos para o Brasil” e que vai substituir o “Mais Médicos”, criado pela presidente Dilma em 2013. A promessa do Ministério da Saúde é oferecer 18 mil vagas para atenção primária, sendo 13 mil em municípios de difícil acesso.CubanosO programa “Médicos para o Brasil”, de Bolsonaro, vai abrir um processo seletivo para contratar médicos de saúde da família e tutores. Os profissionais precisarão ter registro em um Conselho Regional de Medicina (CRM). Os que estão atuando no “Mais Médicos”, incluindo os cubanos que permanecem no país, terão de realizar processo seletivo para ingressar na nova modalidade.ProvasA Medida Provisória, ao ser assinada pelo presidente, carece da aprovação no Congresso, para abrir o processo seletivo, o que pode ocorrer em novembro ou dezembro deste ano, de acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.Nova chanceVale ressaltar que alguns médicos cubanos que vieram para trabalhar no programa “Mais Médicos” criaram raízes no Brasil, constituíram famílias e vivem numa situação profissional delicadíssima com o fim do programa. Em Votuporanga há uma profissional médica nesta situação.E mais,Algumas dessas profissionais médicas cubanas ganharam simpatia na comunidade pela dedicação que atenderam os seus pacientes. Comenta-se até de um caso na região de uma médica cubana cuja comunidade pediu, em abaixo-assinado, a sua permanência na saúde pública, e que foi negado, naturalmente.De saída:Os mais crédulos de que o Red Bull vai ceder a sua vaga para o CAV disputar o Paulistão no ano que vem já estão “batendo em retirada”. Agora falam que o Red Bull é outra “fábrica de maçã” que veio para Votuporanga. Pelo visto quem acreditou, dançou.