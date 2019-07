Anote Aí

A luaOs jornais deste fim de semana destacaram reportagens para comemorar os 50 anos da chegada do homem na Lua. Foi no dia 20 de julho de 1969 e o mundo assistiu pela TV em preto e branco. Em Votuporanga foi instalado um aparelho na Concha Acústica porque a grande maioria da população não tinha TV.DescrençaAssim como em todo interior do Brasil nem todos acreditavam que o homem tinha chegado à lua. Tinha gente que repudiava a viagem dos astronautas dizendo que eles estavam rompendo as barreiras imposta por Deus. Outros indagavam “como o homem pode entrar na lua se não tem porta? É igual uma bola de sinuca, sem entrada?”. Por muitos anos perdurou a dúvida, apesar das imagens da TV.NomesPor outro lado, na época surgiram entre os nascidos nomes dos astronautas americanos. Aqui em Votuporanga temos exemplo disso. É o Neiil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua, na versão votuporanguense é o Nei Armstrong, do Arabin. Havia também um morador da cidade com o nome de Aldrin que a gente já não sabe se ainda anda por aqui. Edwin E. Aldrin foi o segundo a pisar no solo lunar.RecordandoAs imagens que chegavam a Votuporanga pela TV naquela época eram precárias. Os sinais estavam sendo captados em General Salgado e transmitido para Votuporanga graças ao empenho de alguns voluntários e dedicados ao assunto. Dentre eles estavam o Massato, da Rádio Técnica da rua Amazonas (em frente à praça), e Domingos Pignatari (A Joia). Eles foram pioneiros.Na ConchaNaquele ano de 1969, o prefeito Nabuco estava reassumindo a Prefeitura e reativando as obras de construção da Concha Acústica. Levar um aparelho de TV para o palco era a certeza de levar um bom público. Foi assim também na Copa do Mundo de 70.ComercianteMudando de assunto, a Associação Comercial está convidando para um almoço de confraternização, neste domingo, dia 28, na sede da AABB. O cardápio apresenta “porco paraguaio e acompanhamentos”. O ingresso custa R$ 35.ConfraternizaçãoA Associação Comercial, até por tradição, não deixa o mês de julho passar em branco. Alguns costumes mudaram. Antes havia o tradicional jogo de futebol entre os comerciantes da rua Amazonas divididos lado esquerdo contra o direito. E houve um tempo também de jantar dançante no Votuporanga Clube. De qualquer forma a data ainda é lembrada com o almoço.Bola nas costasO CAV mais uma vez tropeçou nas suas pretensões de se reabilitar na Copa Paulista. O time levou de 3 a 0 em Lins, diante de uma equipe pouco qualificada para a disputa do atual certame. Pior que a derrota é a desmotivação que toma conta do time da Alvinegra.ReturnoCom apenas um ponto conquistado num empate dentro de casa, o CAV volta a jogar fora no próximo domingo quando vai a Ribeirão Preto enfrentar o Comercial. De cada 10 torcedores, 10 apostam que o time local tem tudo para amargar mais uma derrota.VexameApesar de ser um time formado com jogadores “já rodados” por vários clubes e com experiência até no exterior, a verdade é que o Votuporanguense não se encontrou no atual certame. O time deixa muito a desejar e está sendo lembrado como o oposto do elenco do ano passado que levantou o título.RevoltaMudando de assunto, a veterana sambista Alcione partiu em defesa do seu estado natal ao gravar vídeo vestindo blusas nas cores da bandeira do Maranhão e dar o “troco” ao presidente Jair Bolsonaro, que generalizou os estados nordestinos de “Paraíba”.RespeitoAlcione esbravejou: “quem quer respeito, se dá. E o senhor não está se dando”, respondeu Marrom, como é conhecida. No vídeo o presidente diz que “daqueles governador de Paraíba, o pior é do Maranhão. Tem que ter nada com esse cara”, disse, dirigindo-se ao ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil).PerseguiçãoGustavo Pinato, vice-prefeito de Fernandópolis, alega perseguição política e emitiu nota oficial dizendo que foi “condenado injustamente” pela Justiça de Fernandópolis. Ele está condenado a cumpri a pena de um ano de detenção, multa e quatro meses de suspensão da sua CNH, em processo no qual foi acusado de atropelar um rapaz após ingerir bebidas alcoólicas em maio de 2018.De saída:Gustavo afirma que o seu irmão, o deputado Fausto Pinato, “defende veementemente a alteração da lei de Abuso de Autoridade, que atingiria algumas autoridades atuantes no município de Fernandópolis”.