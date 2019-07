Anote Aí

publicado em 03/07/2019

Paulo Gallo

Pessoal aqui da casa e certamente centenas de leitores que acompanham as apreciadas “tirinhas” de Paulo Gallo, nas páginas do A CIDADE, têm bons motivos para comemorar esta data. Hoje ele está completando três anos de efetiva participação entre os nossos colaboradores chargistas e articulistas.





Artista

Paulo Gallo é um artista nato. Ele diverte e informa com os seus desenhos. Admirados pelos leitores e querido pelo pessoal da casa. É uma presença grata em nossos meios que ajuda a manter o bom clima entre aqueles que se prezam na arte de fazer jornal. Um abraço sincero ao amigo Paulo Gallo.





Malas prontas

André Pimentel, até ontem gerente da agência Sicredi, está deixando aquela instituição bancária para tomar novos rumos profissionais. Ele vai assumir uma gerência regional e coordenar a expansão para todo o Estado de São Paulo de uma outra instituição de crédito do sistema cooperativo. Novos rumos, novos desafios.





André

Jovem, cheio de ideais e vontade crescer, André Pimentel conquistou o seu espaço em pouco tempo, graças a sua versatilidade e seu dom para gerir os negócios que se propõe. Ele deixa o Sicredi num patamar elevado e de muito bom conceito na cidade.





Credibilidade

Esta é a palavra chave. Nesta semana, a Prefeitura está fechando com a construtora responsável pelas obras na Arena “Plínio Marin” um prazo final para que todo o serviço seja concluído, inclusive a iluminação do local. É aconselhável registrar tudo isso em cartório. Não dá mais para ser iludido com prazo que não é cumprido.





Desgaste

O prefeito João Dado (SD) sofre um desgaste político por conta daquelas obras na Arena “Plínio Marin”. Desde quando assumiu a Prefeitura, ele vem anunciando datas para o término das obras de cobertura das arquibancadas. E sempre fica para o ano que vem. Vira chacota.





Dar um basta

Claro que a palavra do prefeito é baseada sempre num cronograma de serviço da empresa vencedora da licitação. Se esta não cumpre o prazo, o anúncio do prefeito perde o sentido e causa-lhe um desgaste junto ao público interessado na conclusão da obra. Imagina-se o quanto Dado deve estar chateado com esta situação. É preciso dar um basta!





Comparação

As obras de cobertura e iluminação da Arena estão tão desacreditadas que ontem já tinha gente dizendo que a construção do pontilhão na avenida Mário Pozzobon, que começou ontem, vai terminar primeiro do que o serviço na Arena. Só faltava essa.





Essa é boa

Mudando de assunto, tem coisa que eles perdem para não sair no “Anote Aí”, mas a gente não aguenta e manda ver. Essa é boa: no final da festa junina da “Cantóia Figueiredo” foi feita a grande final de montaria no “Touro Mecânico”. Os empresários botaram espora: Toninho Figueiredo, o Elcio, da Vicefer, e José Polaquini foram classificados para a grande final.





Segura peão

Segundo os expectadores, a disputa foi de arrepiar. Mas o peão da noite foi o Sgto Denis, do Tiro de Guerra. Ele é bom de montaria. Aguentou firme os 20 segundos e saiu aplaudido como grande campeão. Quem viu a final do rodeio chegou a sugerir o sargento como novo peão para a festa de Barretos. É leão montando em touro.





Visita

De passagem pela nossa redação ontem para um cafezinho, o superintendente da Saev, Waldecy Bortolotti. Ele estava acompanhado do dr. Fernando Henrique Gonçalves Ribeiro, agrônomo da Saev. Waldecy está empolgado com as obras de combate a enchentes programadas pelo governo Dado.





40 anos