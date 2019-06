Anote Aí

publicado em 11/06/2019

Assary

O fim de semana foi marcado pelo grande show no Assary Clube de Campo. Mais uma vez o Clube do Lago mostrou o seu poder de realização. O show de Edson e Hudson arrastou multidão que saiu de lá falando maravilhas da apresentação da dupla.





De presente

Para incrementar ainda mais a extraordinária apresentação de Edson e Hudson, quem apareceu por lá e subiu ao palco (de surpresa para o público) foi o cantor Giovani (da dupla com Gian). Se o show já estava em alta, ganhou ainda mais emoção com a presença de mais um cantor famoso. Por tudo isso, já estão qualificando o show de sábado passado como “o melhor” dos últimos tempos.





E tem mais...

O grande público aplaudiu o show de Edson e Hudson já sabendo que mais uma grande atração estava programada para o Assary. Coube a este jornalista, anunciar no palco, na abertura do show, a nova atração marcada para a noite de 3 de agosto: o cartaz é Raça Negra. Acredite se quiser.





Na mosca

A diretoria do clube, pelo seu presidente Maurício Santini, e o seu incansável diretor social, o Baianinho, ao lado dos demais membros da diretoria, trabalharam bonito para esquentar a próxima promoção do clube. Ou seja: aproveitaram o grande público que foi ver Edson e Hudson para propagar o show de Raça Negra. Um lance inteligente de marketing.





Marcinho Costa

Nessa ascensão que vive o Assary, trazendo para o seu palco os grandes shows do cenário artístico, um nome não pode ser esquecido: Marcinho Costa. O conceituado empresário da música tem feito “o meio-campo direitinho” para colocar os mais badalados artistas do momento na frente dos associados e convidados do Assary. Neste momento de sucesso, o Marcinho merece também votos de louvor.





Centro de Eventos

Edificado como um espaço para acomodar grande público nos maiores eventos do Assary, finalmente o local será utilizado pelo fim a que foi construído. O Centro de Eventos (onde hoje estão as quadras, na entrada da parte recreativa do clube) será o palco do show do grupo Raça Negra, no dia 3 de agosto. É para quebrar a rotina.





Aguardem

A diretoria do Assary já antecipou que a venda de ingressos e mesas para o show do Raça Negra acontece já nos próximos dias. Há expectativa de um público ainda maior daquele que tem lotado a sede social nos últimos shows. Ninguém perde por esperar.





Em italiano

Mudando de assunto, o padre Geomar Alves dos Santos, da paróquia Santa Luzia, mostrou a sua habilidade e conhecimento com o idioma italiano, na Missa das 11h, no domingo passado. É que ao receber os membros da Associação Italiana, para celebrar a data cívica da Itália, o sacerdote fez a leitura do evangelho no idioma. A italianada presente gostou.





Falando nisso,

A Associação Italiana já programou para o dia 30 de junho o “Almoço Junino”. É a última promoção da gestão de Aldevir Brunini. O próximo presidente será o contabilista Eduardo Leite. A posse acontece no mês de julho.





Suspenso o corte

Veja esta: a juíza federal Renata Almeida de Moura Isaac decidiu suspender os bloqueios orçamentários realizados pelo Ministério da Educação (MEC) sobre as verbas destinadas às universidades federais e ao Instituto Federal do Acre.





Para entender:

Em sua decisão, a juíza apontou para os riscos de paralisação das atividades das instituições de ensino, o que, na sua visão, “implicará em ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso social”. O Ministério da Educação informou no fim de semana que ainda não havia sido notificado e que a defesa judicial é de competência da Advocacia Geral da União (AGU).





De saída: