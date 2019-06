Anote Aí

É ou não é

Na bolsa de apostas do “é ou não é candidato” de Junior Marão, pode-se dizer que a corrente dos que acreditam firme na sua candidatura diminuiu nos últimos dias. Pessoas próximas do ex-prefeito têm desestimulado os mais otimistas.





O termômetro

É curioso, mas as possibilidades de Junior Marão concorrer à Prefeitura aumentam (ou diminuem) no conceito do povo de acordo com a sua aparição nos eventos. Como ele andou sumido nos últimos tempos, inclusive em viagem para o exterior, já especulam que ele não será candidato.





O termômetro II

Não é segredo que com o Junior Marão fora do páreo, a tendência de novas candidaturas aumenta. Sem ele, outros eventuais candidatos dão as caras. É daí que surge o sobe e desce. Nesta semana, nas rodas políticas, alguns nomes foram especulados para a eleição do ano que vem.





Visita

De passagem pela nossa redação na sexta-feira, o vereador Hery Kattwinkel, acompanhado do seu assessor Jorge Pierri. O atual momento político da cidade foi o assunto em pauta. Hery, como se recorda, teve o seu mandato cassado pela Câmara e retornou graças a uma liminar expedida pela Justiça





Experiência

Nesse retorno ao Legislativo, o vereador Hery mostra-se mais ponderado nas suas decisões. Evidentemente que a sua primeira passagem pela Câmara serviu de aprendizado. Hoje, mais “maduro” no exercício do cargo, demonstra que quer somar com os colegas.

Candidatíssimo

Por outro lado, Hery não esconde que quer continuar na política e pretende alçar um voo mais alto. Diz que é pré-candidato a prefeito no ano que vem. Para isso, está procurando apoio dos amigos e lideranças locais. O seu assessor Jorge Pierri vai no embalo e anuncia que é pré-candidato a vereador.





João Garcia

Outro político que não esconde as suas pretensões para a eleição de 2020 é o João Garcia (PRB). Na última eleição municipal ele foi candidato a vice na chapa encabeçada pelo Osvaldo Carvalho. No ano passado foi o candidato a deputado federal mais votado em Votuporanga com 9.668 votos.





Quer apoio

Agora João Garcia diz que já é pré-candidato a prefeito. Nesse sentido, tem procurado se aproximar das lideranças políticas locais para tratar do assunto. Procurou até o seu ex-colega de chapa o Osvaldo Carvalho, que também é declarado pré-candidato para o ano que vem.





O vice

A exemplo de outras eleições, quando se apresentaram candidatos potenciais para prefeito e a disputa passou a ser “quem será o vice?”, o cenário pode se repetir. Nessa semana, por exemplo, o empresário Antonio Brito Figueiredo, o Toninho Cantóia Figueiredo, foi até consultado para o ser o vice de um candidato. Ele achou graça: “tô fora”.





Rodrigo

Já o deputado Carlão, numa rodinha de amigos, confidenciou que o vereador Rodrigo Beleza (SD) seria um bom nome para vice. “Se eu fosse o candidato a prefeito, lhe convidaria”, comentou. O Rodrigo, no entanto, sonha mais alto: também quer ser candidato a prefeito.





Mea culpa

Alguns amigos leitores têm nos questionado sobre nomes especulados nesta coluna para a corrida eleitoral do ano que vem. Um deles foi sincero: “o ‘Anote Aí’ fica alimentando ilusão de quem nunca será candidato”. É possível. Mas o que está inserido aqui é fruto daquilo que se ouve nas rodas políticas.





Dalben

Mudando de assunto, tem mais um deputado interessado em investir politicamente na região. Trata-se de Dirceu Dalben (PL), que é ex-prefeito de Sumaré, e estreante na Assembleia Legislativa. Ele tem laços de parentescos na região. Ontem o deputado esteve em Tanabi, que é a terra natal da sua esposa Mara Ruza Dalben.





O 14º salário

Agora é o município de Américo de Campos que está sendo questionado. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra lei que permite o pagamento de abono de um salário mínimo no mês do aniversário de funcionários públicos daquele município, o chamado 14º salário.





Justifica

Para o procurador Giampaolo Poggio Smanio, o pagamento do benefício, com base em lei municipal de 2013, é ilegal. Ele assinala que o pagamento não atende o interesse público e mais: “o referido abono não atenderia a nenhuma necessidade da administração pública”, afirmou.





Comemoração

Com missa, às 11h, na Paróquia Santa Luzia, a Associação Italiana comemora hoje a data cívica da Itália. A semana foi marcada com a realização do tradicional jantar da Noite Italiana e de doações para a Santa Casa. O presidente da entidade é o advogado Aldevir Brunini.





