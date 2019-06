Anote Aí

publicado em 05/06/2019

O chefe

Há expectativa de que saia nos próximos dias o nome do chefe do escritório Regional de Governo para Rio Preto. O órgão vai centralizar as ações do governo na região Noroeste Paulista. A informação é do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.





Descartado

A imprensa de Rio Preto especulou dois nomes de prestígios políticos que poderiam ser indicados titular do Escritório Regional. São eles os ex-deputados Vaz de Lima (PSDB) e Orlando Bolçone (PSB). Segundo a nota, “o nome ainda não está definido. Será alguém de perfil mais técnico”.





A missão

A função do diretor do Escritório de Governo será atender os prefeitos da região que, de acordo com a proposta, não precisarão mais viajar para São Paulo para apresentar os pleitos do seu município.





A meta

Com a volta do ERG (Escritório Regional de Governo) João Doria pretende enxugar de 230 para 16 a quantidade de departamentos regionais.





Parceria

A Câmara Municipal de Votuporanga firmou parceria com a direção do Centro de Lazer dos Comerciários, na Estância Turística de Avaré.





Fecomerciários

De acordo com o Poder Legislativo, a parceria foi firmada entre o presidente da Câmara Municipal, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, e o presidente da Fecomerciários, o deputado federal Luiz Carlos Motta.

Usufruir

Depois de firmar o convênio, todos os servidores públicos municipais da Câmara e seus familiares poderão usufruir do Centro de Lazer dos Comerciários com um valor de conveniado com a estância turística.





Descanso

Ainda conforme a Câmara, o local “recebe trabalhadores do comércio, seus convidados e visitantes para desfrutar de momentos tranquilos para descanso”. “Os valores da estadia são diferenciados para os associados. Nas diárias estão inclusas a acomodação, café da manhã e estacionamento para um veículo por apartamento”.





Baleia ferida

Segundo noticiou ontem a Agência Brasil, com crescimento de apenas 0,6% ao ano nos últimos oito anos, o Brasil é uma baleia que recebeu vários golpes e não consegue mais se mover, disse há pouco o ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados.





Convocado

O ministro foi convocado para responder a perguntas sobre o que fazer com os recursos da economia da reforma da Previdência.





Primeira etapa

Na visão de Guedes, a reforma da Previdência é a primeira etapa para resolver o desequilíbrio fiscal e “consertar” a economia. O ministro destacou que a aprovação das reformas equivaleria a retirar os arpões da baleia e que essa agenda é suprapartidária. “O Brasil é uma baleia ferida arpoada várias vezes, que foi sangrando e parou de se mover. Precisamos retirar os arpões, consertar o que está equivocado. Não tem direita, nem esquerda. Precisamos consertar economia brasileira”, apontou.





Três dimensões

O homem forte da economia esclareceu que a reforma da Previdência tem três dimensões: a primeira consiste em resolver o desequilíbrio fiscal do país por meio da economia de R$ 1,2 trilhão em 10 anos e retomar o crescimento.





Retomada

A segunda é a retomada dos investimentos privados, inclusive em áreas sociais como saúde, educação e saneamento, e a terceira, a remoção das desigualdades, por meio da retirada de privilégios, e a libertação das gerações futuras por meio do regime de capitalização (em que cada trabalhador terá uma poupança individual).





De saída