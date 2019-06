Anote Aí

publicado em 02/06/2019

Prestígio

Votuporanga mais uma vez vai sediar um evento de alto nível do governo do Estado. Acontece amanhã, a partir das 8h30, no Centro de Eventos, o 1º Encontro de Lideranças do Turismo do Noroeste Paulista. O assunto a ser tratado é de interesse da região.

Justiça seja feita

O encontro para debater o turismo só acontece em Votuporanga graças ao prestígio do deputado Carlão Pignatari, que vive um grande momento no atual governo. Exercendo o posto de coordenador da FREMITUR (Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento dos Municípios de Interesse Turístico), o deputado contabilizou para a sua cidade esse primeiro encontro.





Secretário

O evento de amanhã traz para Votuporanga uma das autoridades de maior prestígio no setor de turismo. O catarinense Vinicius Lummertz revelou-se como ministro, no governo passado, sendo respeitado como um dos mais bem-sucedidos no cargo e com aprovação de todos os setores do trade.





Aprovação

A sua indicação para a Secretaria de Turismo de SP marcou ponto para o governador João Diria junto à opinião pública. Daí, a sua presença em Votuporanga, nesta segunda-feira, reveste-se de extraordinária importância para a chamada região dos grandes lagos que é um dos polos turísticos mais importantes do Estado.





É agora

Diante do exposto, cabe aos administradores públicos, gestores do turismo da nossa região, expor os anseios dos seus municípios. É preciso investir com mais segurança e criatividade. A região tem potencial para atrair visitantes e não pode continuar agindo como amadora, perdendo a chance de ocupar fatia de mercado tão significativa no contexto atual.





Segmentos

As queixas costumeiras que se ouvem sobre o turismo na região não são só de falta de estrutura. Falta preparação do comércio e serviços no atendimento ao visitante. Nunca é demais lembrar que “visitante bem-recebido volta sempre”. Diante do exposto, a reunião de amanhã, no Centro de Eventos, tende a ser uma verdadeira aula a todos os segmentos.





O relator do Saneamento

Mudando de assunto, o deputado federal Geninho Zuliani (DEM), de Olímpia, será o relator do projeto de lei que embasará o novo marco legal para o saneamento básico no Brasil. Ele foi o indicado pelo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que também é do seu partido.





A proposta

A missão do deputado Geninho prevê o debate sobre a reformulação de contratações do setor de saneamento básico, estabelecendo critérios para a captação de recursos públicos por empresas privadas concessionárias de serviços de saneamento, água e esgoto, como é o caso da Sabesp em São Paulo.





Amigo

Recorda-se que o deputado Geninho tem como fiel escudeiro em Votuporanga, Walter Trindade com quem trabalhou na sua administração como prefeito de Olímpia, exatamente no setor de saneamento básico. Waltinho foi superintendente da Saev na administração do prefeito Carlão Pignatari.





Itamar

O nome do deputado Itamar Borges (MDB), de Santa Fé do Sul, aparece no “topo” no ranking dos deputados que apresentaram os maiores pedidos de reembolso na Assembleia Legislativa em 2018, com R$ 385,5 mil. A informação é da revista “Veja São Paulo” desta semana. A deputada petista Beth Sahão, de Catanduva, também está na lista em quarto lugar com R$ 369,9 mil.





Justificativa

A assessoria de Itamar Borges justificou o gasto em vista da distância que resulta em muitas viagens e despesas. Ele explicou que tem base eleitoral mais distante da capital paulista, já na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul. O deputado mantém escritórios em Santa Fé, sua terra, também em Rio Preto, e o gabinete na Assembleia Legislativa.





Almoço

De passagem por Goiás, para participar de culto na Assembleia de Deus em Goiânia, o presidente Jair Bolsonaro parou a sua comitiva próximo de Anápolis para almoçar com caminhoneiros numa churrascaria às margens da estrada. E mais,





De saída: