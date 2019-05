Anote Aí

publicado em 21/05/2019

Câmara

Diferente do que muitos pensavam, a Sessão Ordinária de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga foi tranquila. As expectativas eram altas por conta da volta do vereador Hery Kattwinkel.





Apoiadores

Vários apoiadores de Hery estiveram na Casa de Leis na noite de ontem. Eles parabenizaram o advogado pela retomada da cadeira no Poder Legislativo. Kattwinkel foi bastante aplaudido.





Carnaval

Quem acha que o carnaval do OBA Festival 2019 mal acabou já pode se preparar para o ano que vem. Os organizadores da festa divulgaram ontem que as vendas de ingressos para o evento em 2020 começam no dia 10 de junho.





OBA

Os organizadores do OBA Festival, em uma rede social, publicaram: “pode se preparar, obanauta! Depois de viajar pelo cosmos e abastecer os tanques da nossa nave com energia pura, voltamos para garantir o seu lugar na tripulação do Carnaval de outra dimensão. Dia 10/6 começam as vendas!”





Direito

O deputado federal Fausto Pinato usou seu Facebook para parabenizar os estudantes de direito: “comemoramos o Dia do Estudante de Direito, que homenageia a dedicação dessas pessoas que se preparam para exercer essa função fundamental para a nossa sociedade, que é a defesa da justiça”.





Projeto

O Dia do Estudante de Direito foi domingo (19). Pinato falou sobre uma proposta. “Pensando no esforço desses estudantes, propus um Projeto de Lei que visa incluir jovens advogados na candidatura para cargos eletivos dentro da classe”.





Tráfego

O prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, informou que no último sábado foi liberado para o tráfego de veículos o complexo viário da duplicação da BR-153, localizado no km 70,9 com a avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira (próximo ao Shopping Iguatemi).





Trecho

Conforme o chefe do Poder Executivo, este é o primeiro trecho a ser liberado, de um total de 8 quilômetros previstos para serem concluídos até junho, dos 17,8 quilômetros que serão duplicados.





Segurança

Edinho arrematou dizendo que “a obra no trecho urbano da rodovia BR-153 avança e com certeza trará segurança aos motoristas e transformará o sistema viário de São José do Rio Preto”.





Publicidade

Conforme noticiou a Agência Brasil, em cerimônia no Palácio do Planalto o presidente Jair Bolsonaro lançou ontem a campanha publicitária em defesa da reforma da Previdência.





Nova

O slogan da campanha é “Nova Previdência. Pode perguntar”. As peças mostram pessoas comuns fazendo perguntas sobre a proposta em tramitação no Congresso.





Todo canto

A campanha será veiculada em jornais, emissoras de rádio e televisão, internet, mídias sociais, mídia exterior e painéis de aeroportos, rodoviárias e estações de metrô. A publicidade foi formulada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) e executada pela agência Artplan.





R$ 37 mi