Anote Aí

publicado em 05/05/2019

O furo do Anote

Em meio as festividades de inauguração da Havan, o burburinho político estava rolando quente. E tem novidades. Segundo forte comentário nas rodas políticas, o vereador Antonio Carlos Francisco (SD) deve permanecer na Câmara Municipal. A manobra envolve o vereador Osmair Ferrari.





Esclarecendo

Segundo se comenta nos bastidores, Osmair Ferrari (PP) será convidado nos próximos dias para assumir a Secretaria de Assistência Social. Isto acontecendo, o juiz aposentado e suplente de vereador Antonio Carlos Francisco, que exerce importante função na Comissão de Constituição e Justiça, deve permanecer na Câmara Municipal. É bom aguardar pra ver.





Show da Havan

Motivação: essa é a palavra para definir a inauguração da loja Havan em Votuporanga, na manhã de ontem. No palco, o diretor presidente da rede Luciano Hang foi um show-man na animação da festa. Ele cantou, dançou, discursou e foi aplaudido o tempo inteiro.





Motivação

A solenidade foi direcionada à equipe de funcionários que estava uniformizada e portando bandeiras e balões coloridos. No palco Luciano Hang ditava palavras de ordem para animar a plateia. Até mesmo a mãe dele foi convidada a subir no palco e dançou com ele. O homem sacudiu a galera e arrancou aplausos o tempo todo.





História de vida

O dono das lojas Havan usou a sua história de vida para motivar a equipe de trabalho. Contou da sua origem humilde e que estudou em escola pública. Lembrou a dedicação ao trabalho desde que abriu a primeira loja, em Brusque-SC e motivou o seu primeiro funcionário.





Carnaval

Seguidas vezes Luciano Hang enalteceu o Carnaval de Votuporanga, qualificando-o como “o melhor do Brasil”. Alguns empresários que conversaram com ele garantem que o “homem da Havan” estará aqui no Carnaval do ano que vem.





Autoridades

Ao lado do palco se acomodaram o prefeito João Dado, vereadores e o deputado Luiz Carlos Motta (PR). No final todos eles correram para o abraço. Dado lhe deu as boas-vindas, declarando-o “hóspede oficial do município”. Meidão lhe concedeu o título de “Cidadão Votuporanguense”, honraria que já aprovada pelo Legislativo.





Recepção

Com pontualidade, a Havan abriu as suas portas às 10h para o público consumidor. Os funcionários formaram um enorme corredor, no centro da loja, para recepcionar os primeiros clientes. Aos gritos “Havan-Votuporanga” os colaboradores saudavam os que adentravam a loja. Luciano Hang ficou na porta e cumprimentando cada um que chegava.





O público

A população se aglomerou na entrada da loja. Foram mais de 40 minutos de fila de entrada. Impressionou o número de pessoas presentes. Nunca um estabelecimento comercial atraiu tanta gente na sua inauguração.





Visitantes

Havia muita gente de “fora”. E até alguns ilustres como o prefeito de Catanduva, Afonso Machione, o prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira, e lideranças políticas e empresariais da região de Rio Preto e Araçatuba.





Arquitetura

A fachada da loja Havan, pelo seu formato e arquitetura, lembra a Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. A instalação da estátua da liberdade, símbolo da democracia, também é inspiração americana do monumento de Nova York.





A meta

O dono da Havan esbravejou para os seus funcionários que a meta para este mês é superar a casa dos R$ 13 milhões de faturamento. Os números dos meses anteriores foram batidos com tranquilidade. Para isso, garantiu uma gratificação nos lucros da empresa, algo em torno de 20% a mais no salário de cada um. “É o 14º salário”, comparou.





Previdência

Para mostrar o seu lado pela reforma da Previdência, Luciano Hang procurou ser bastante didático. Citou exemplo como uma jovem que casa com um senhor de idade. O velho morre e a moça desfruta da aposentadoria dele a vida inteira. Naquele momento, cutucou o deputado Motta para votar a favor da reforma da Previdência. Motta, como sindicalista, olhou de longe.





Euforia

Empresários como Euclides Facchini Filho, Valmir Dornelas e Junior Marão estavam entre aqueles que foram cumprimentar o presidente da Havan. Todos foram unânimes em afirmar que “o homem gostou de Votuporanga”.





De saída: