Anote Aí

publicado em 30/04/2019

Inovando

Sobraram elogios para o Leilão de Gado da Paróquia Santa Luzia, realizado no último sábado, dia 27, no salão de festa da Capela Santos Reis. Pela primeira vez, as rezes foram apresentadas em três telões com o leilão virtual, apenas com imagens e sem a presença dos animais.





Diferente

Longe do costumeiro leilão, onde os animais se atropelam em currais improvisados e carecem de muita gente na missão de encaminhar as prendas, o leilão virtual, apresentado pela Paróquia Santa Luzia, dispõe na tela de todos os detalhes como raça, peso, origem e número do lote. O processo de apresentação do lance é o mesmo no entusiasmo do leiloeiro.





O público

Pecuaristas da região, empresários e pessoas generosas em colaborar, muito comum em todos os leilões que se realizam na cidade, estiveram presentes no evento da Paróquia Santa Luzia. O resultado da promoção deve ser divulgado nos próximos dias, mas quem passou por lá sabe que foi um grande sucesso. Parabéns aos organizadores.





PSDB/DEM

O governador de SP, João Doria (PSDB), está articulando movimento incisivo no sentido de formar uma aliança com o DEM, que passa por um acordo entre os dois partidos no Estado, visando as eleições de 2020 e 2022. A meta é promover a fusão das duas legendas.





Articulação

Segundo a agência Estado, a expectativa é de que o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) assuma o Palácio dos Bandeirantes por pelo menos oito meses e disputa depois a reeleição com o apoio do PSDB.





Por outro lado,

Em contrapartida, o governador João Doria entraria em cena na disputa para presidente da República em 2022 com a retaguarda do DEM e do PSD, este partido do ex-ministro Gilberto Kassab. O assunto foi debatido na Convenção Estadual do DEM, realizada no fim de semana, que elegeu Rodrigo Garcia como presidente do diretório paulista.





Novo nome

Antes dessa eventual fusão com o DEM, o PSDB deve mudar de nome, reformular o seu estatuto e promover uma “faxina ética”, segundo informou o secretário geral do partido, o deputado federal Marcos Pestana (MG). O deputado Carlão Pignatari comentou numa roda de amigos que o PSDB poderá se chamar “Partido Liberal”.





Aqui,

Em Votuporanga não é de hoje que o PSDB e o DEM caminham juntos. Os tucanos, no entanto, têm sido contemplados com o cargo de prefeito. Foi assim com o Carlão e depois Junior Marão. O atual prefeito João Dado, que é do Solidariedade, venceu a eleição passada com o apoio do PSDB. No acordo político, o indicado para vice (Renato Martins) é do DEM.





Apoio a Reforma

No sábado passado, dia 27, o governador João Doria (PSDB) reuniu, no Palácio dos Bandeirantes, governadores de sete estados para assinatura de uma carta em apoio à reforma da Previdência. Assinaram o documento João Doria (SP), Romeu Zema (MG), Renato Casagrande (ES), Carlos Moisés (SC), Eduardo Leite (RS), Wilson Witzel (RJ) e Ratinho Junior (PR).





Bebida proibida

Sobre o projeto de sua autoria que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em universidades públicas e privadas, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) gravou vídeo para mostrar que ela reuniu professores para debater o assunto na Assembleia Legislativa.





Proteção

Segundo a deputada Janaína Paschoal, o seu objetivo com o projeto não é “restringir a liberdade de ninguém”. Para ela, o foco é outro: “estamos tentando proteger os nossos jovens”.





Mulheres

Nos tempos atuais as mulheres estão em alta. Em Rio Preto tramita na Câmara Municipal um projeto de autoria do vereador Renato Pupo (PSD) que determina que bares devem “adotar medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco”.





Acompanhamento

Segundo a proposta do vereador de Rio Preto, a mulher em situação de risco deve receber “auxílio do estabelecimento comercial mediante a oferta de acompanhamento até ao carro, ou outro meio de transporte, comunicação à polícia e abrigo da vítima, até que ela se sinta segura”.





Cachaceiros

Mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro reagiu no sábado passado à declaração feita pelo ex-presidente Lula que disse que o Brasil está sendo governado por um “bando de malucos”. O presidente rebateu dizendo que “pelo menos não é um bando de cachaceiros”.





De saída: