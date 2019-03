Anote Aí

publicado em 19/03/2019

Carlão

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) passou o final de semana em Votuporanga. No domingo pela manhã, ele “deu expediente” no Posto Liberdade, que é da sua família, e conversou muito à vontade. O assunto era a eleição do presidente da Assembleia, Cauê Macris.





A eleição

Carlão, como coordenador da campanha de Cauê, previu que ele teria 70 votos e acertou na mosca. Sobre a concorrente Janaina Paschoal (PSL), Carlão a considera uma mulher inteligente. Todavia, pagou pela sua imaturidade nesta eleição.





Dado

O prefeito João Dado foi muito bem recebido no almoço de domingo, na Associação Italiana, onde ele é um dos sócios. Muito à vontade ao lado da esposa Mônica, Dado conversou com todo o pessoal e, pelo visto, gostou do cardápio. Fazia tempo que o Dado não aparecia por lá.





Vereadores

Os vereadores Alberto Casali e Daniel David, acompanhados de familiares, dividiram a mesma mesa no almoço da Associação Italiana. David estava bem assessorado pelo seu fiel escudeiro Paulo Ivaldi. No bate-papo político, não poderia faltar a insinuação desta coluna, colocando-o como “o iluminado” para corrida prefeiturável. Daniel absolveu a brincadeira numa boa.

Renatão

Se o Dado foi para a Associação Italiana, o vice Renatão foi escalado como representante oficial no Leilão “Direito de Viver”. Ele se posicionou numa mesa que tinha entre outros o Torrinha, da Santa Casa, o Dimas, da Converd, e o Angelo Baldissera. Dali não saiu ninguém sem dar um bom lance. Dou-lhe três e bate o martelo.

Aliás,

O leilão com renda em prol do “Hospital do Amor” é comovente. Louva-se o pessoal da organização. Chega a ser contagiante a dedicação da equipe de voluntários que trabalha na retaguarda do evento como no curral, na cozinha e atendimento. Quem passou por lá sabe que não faltou empenho. Esses merecem aplausos de pé.





De chorar

A emoção maior do leilão de domingo ficou por conta de um humilde colaborador do evento. Consta que ele doou a sua égua de estimação como gratidão ao hospital de câncer. Os presentes se comoveram com a sua atitude, arremataram a prenda e lhe devolveram o animal. Ele agradeceu, mas doou novamente. Muita gente se comoveu com o seu gesto.





R$ 200 mil

A Comissão Organizadora do Leilão Direito de Viver corria, ainda ontem, para o fechamento do balancete. De antemão, sabe-se que o resultado superou todas as expectativas. Tanto na arrecadação de gado quanto nos lances anunciados. Houve uma resposta positiva da comunidade. Fala-se que o leilão pode superar a casa dos R$ 200 mil.





Bandeira branca

Foi com diplomacia que o vereador Dr. Ali ligou esclarecendo o pedido de mão dupla na rua João Cruz de Oliveira, nas proximidades do Assary. Ele explicou que está apenas intermediando um pedido dos moradores. Descartou qualquer disputa pessoal com o vereador Marcelo.





Com respeito

O Dr. Ali mostrou-se consciente do seu trabalho naquela questão. Ele garante que foi procurado pelos moradores e conduz questão de maneira transparente e respeitosa com o colega. Deixou claro que não quer confronto com ninguém.





Em tempo:

Essas considerações foram feitas antes da sessão de ontem, quando o assunto pode ter voltado à tona. De qualquer forma, para o Dr. Ali, é assunto encerrado, sem mágoa e sem rancor.





Nova data

Os deputados estaduais que serão eleitos em 2027 tomarão posse no dia 1º de fevereiro. Acontece que 35 deputados apresentaram a proposta com objetivo de alinhar a data com as demais casas legislativas de outros estados. Conforme rege atualmente a legislação, a posse na Assembleia Legislativa paulista ocorre em 15 de março, como foi na última sexta-feira.





Trabalho

O deputado Luiz Carlos Motta (PR), que é de Rio Preto, vai fazer parte da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara Federal. Ele é ligado à Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo.





De saída: