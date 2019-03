Anote Aí

publicado em 08/03/2019

Mulheres

Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e na última sessão da Câmara Municipal de Votuporanga mulheres de diversos segmentos foram homenageadas. Eles receberam Voto de Congratulação proposto pelo chefe do Poder Legislativo, Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD).





Primeira-dama

Entre as homenageadas pela Casa de Leis estava a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, que discursou na sessão ordinária da Câmara.





A fala

Mônica destacou a importância da mulher: “eu me permito falar da felicidade e do compromisso que é ser mulher. Merecemos todo carinho e respeito, assim como todo ser vivo”. A presidente do Fundo Social de Solidariedade finalizou seu discurso enfatizando a importância de a humanidade conviver com diferenças e chamou a atenção da necessidade de homens e mulheres se unirem cada vez mais em prol de uma sociedade melhor.





Sessão

Depois das homenagens, foi a vez dos vereadores usarem a tribuna. O primeiro, Mehde Meidão, ressaltou a importância das mulheres e homenageou a mais importante para ele: sua mãe.





Revolta

Na tribuna, a Missionária Edinalva Azevedo (PRB) expressou toda a sua revolta contra o desfile da Gaviões da Fiel, que, no sambódromo paulista, mostrou representações de Satanás e Jesus em um embate em que o primeiro aparenta vencer.





Triste

A vereadora disse ter ficado triste com o carnaval de São Paulo. Na visão dela, carnavalescos tentaram humilhar, destruir e profanar os símbolos cristãos. “É inadmissível. Durante o carnaval, os cristãos se mantêm em oração e retiro, onde nos aproximamos mais de Deus e oramos por todas as nações e nós cremos que o nosso Jesus tem poder para curar e libertar, mas a Gaviões da Fiel mostrou algo que entristeceu o Brasil”.





Onde?

A Missionária Edinalva questionou onde está escrito na bíblia que Satanás derrotou Jesus. “Onde está escrito que o mal vence o bem. Ali, eles afrontam o meu Jesus, eles afrontam o cristianismo”.





Carnaval

Alguns vereadores solicitaram que a Prefeitura Municipal realize um carnaval popular, já que nem todo mundo tem condição financeira para ir no OBA Festival. Emerson Pereira (SD) e Rodrigo Beleza (SD) sugeriram que o Poder Executivo faça parcerias com empresas para a realização da festa.





Melhores momentos

Por falar em carnaval, foi um sucesso a cobertura feita pela TV Unifev no OBA Festival. Amanhã e domingo a emissora exibirá, no canal 53, os melhores momentos da festa.





Sacrifício

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro pediu “sacrifício” dos militares para que apoiem a proposta de reforma da Previdência. O projeto de lei específico para o regime das Forças Armadas deve ser enviado ainda este mês ao Congresso para tramitar junto com a reforma do sistema previdenciário geral.





Pedido