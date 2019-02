Anote Aí

publicado em 26/02/2019

Preço da mensalidade

O preço na mensalidade nos cursos de graduação na Unifev preocupa o presidente da Fundação Educacional, Celso Penha Vasconcelos. Ele deixou claro na reunião que realizou no sábado passado, com dirigentes de clubes de serviço, que a sua diretoria procura alternativas para facilitar a vida dos alunos.





Pontualidade

Uma de suas metas é a pontualidade no pagamento. Já existe programa de incentivo nesse sentido, mas, segundo o presidente da FEV, existem estudos para incrementar ainda mais a iniciativa e uma das alternativas é o “pagamento antecipado”. Quem assim proceder, ganha descontos atrativos. Essa medida também afasta a inadimplência.





Preocupação

A diretoria de Celso Penha está debruçada em cima de uma planilha de custo e manutenção do Centro Universitário. É inegável que a Unifev hoje, com a sua estrutura física e acadêmica, oferece ao aluno um patamar de estudos acima dos concorrentes da região. Todavia, isso tem um preço pela qualidade, coisa que nem sempre é compreendida pelo estudante.





Futebol

Aleluia. Finalmente o CAV reascendeu no “Paulistinha” e de forma convincente. Venceu de virada o Água Santa, de Diadema, até então líder e invicto do certame. Foi uma vitória de brios que fez o torcedor sair reabilitado com os últimos resultados.





E mais:

A vitória de sábado passado fez com que a Alvinegra deixasse o risco de ameaça de entrar na zona de rebaixamento, e passasse a aspirar um lugar entre os que buscam a classificação para a próxima fase do campeonato.





O herói

E quem saiu de campo com todos os louros da vitória foi o atacante Érick Salles. Ele foi o autor dos dois primeiros gols, exatamente aqueles que tiraram o time do sufoco. Ontem, ele esteve na Cidade FM para uma entrevista e foi muito badalado pelos torcedores. O jogador está empolgado para a sequência do certame.





Rastreamento

Mudando de assunto, a meta política é rastrear possíveis bens do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, em solo brasileiro. Nesse sentido, a deputada federal Joice Hasselmann apresentou pedido à Procuradoria Geral da República.





Ajuda

A deputada escreveu no Facebook: “peço agora na PGR o rastreamento e bloqueio de bens de Maduro no Brasil”. Ela diz que vai destinar os valores a ações de ajuda a imigrantes venezuelanos, situados em Roraima, que clamam por ajuda.





Muito estranho

No fim de semana, circulou na internet um vídeo no qual o vice-prefeito de Sumaré, Henrique Stein Sciascio (SD), meteu pé e quebrou um radar móvel instalado em avenida daquela cidade, na última quinta-feira, dia 21. E gritou: “na minha cidade, não” Uma atitude populista, mas nem todos aplaudiram.





Sem comparação

Imagine em Votuporanga, o vice Renatão Martins, chutando um radar do secretário de Trânsito, Jair de Oliveira. No mínimo ele levaria uma multa pesada.





Pontes Gestal

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação do ex-prefeito de Pontes Gestal, Ciro Antonio Longo, determinando o ressarcimento de R$ 47,5 mil aos cofres públicos em ação de improbidade administrativa.





Excesso de zelo

O crime cometido por Ciro foi uma licitação para contratar uma empresa para a execução de serviços de levantamento e organização de documentos, o que, segundo a Justiça, poderia ser realizado pelos servidores do município. O TJ, no entanto, cancelou as penas de improbidade, como a perda dos direitos políticos e o pagamento de multa civil de R$ 95 mil.





Reforma da Previdência

O deputado federal Luiz Carlos Motta (PR), historicamente ligado à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de S. Paulo (Fecomerciários), tem uma posição clara sobre o projeto de Reforma da Previdência. Ele garante que o texto original prejudica, principalmente, os mais pobres, porque dificulta a aposentadoria.





Análise

Para o deputado Motta, o problema está na idade mínima para se aposentar, no caso dos homens 65 anos e 62 anos para as mulheres. O parlamentar defende idade mínima de 60 anos para ambos os sexos. Todos, no entanto, apostam que a proposta deve ser aprovada, mas com alterações.





Servidores