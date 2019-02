Anote Aí

publicado em 12/02/2019

Partidos

Pensando nas eleições de 2020, algumas lideranças estão sondando novas legendas partidárias. Os partidos mais cobiçados hoje em Votuporanga são o PSL, do presidente Jair Bolsonaro, e o Partido Novo (PN), de João Amoedo. Todavia, consta que os dois partidos pretendidos já têm “donos” legalizando os seus diretórios. Quem pretende ingressar tem que pedir benção.





Outros

Mas não é apenas PSL e PN que estão na mira dos possíveis candidatos para as eleições municipais. Consta que os próprios partidos de expressão e que foram votados nas eleições passadas, estão passando por um processo de reformulação. De preferência “gente nova” para a filiação. Vem novidades por aí.





Futebol

O CAV anunciou ontem o que todo mundo já esperava: a troca de técnico. A saída de Eduardo Souza já estava prevista desde a quarta-feira passada, quando o time, sob o seu comando, despediu-se da Copa do Brasil num único jogo.





Nas cordas

É o tal negócio: se o resultado não aparece, quem dança é o treinador. Na quarta-feira passada, após a derrota para o Ypiranga, a diretoria ainda tentou esconder o que era inevitável: a queda do treinador.





Argumento

O presidente Marcelo Strigari lembrou, no microfone da Cidade FM, que com o Rafael Guanaes também teve um começo difícil sendo muito criticado, mas depois firmou-se. Com o Eduardo não foi possível. Ele ainda teve uma chance derradeira: o jogo de Santo André, no sábado (perdeu 2 a 1).





Em busca da reabilitação

Sem nenhuma vitória no presente Campeonato, a Alvinegra tenta a reabilitação para dar a volta por cima já nesta quarta-feira, quando a equipe volta a campo, jogando diante do Inter de Limeira, na casa do adversário.





Mais vagas

Mudando de assunto, uma denúncia feita por alunos do Campus de Fernandópolis, da Universidade Brasil, está sendo alvo de investigação por parte do Ministério Público Federal. Segundo a queixa, a instituição de ensino estaria oferecendo número de vagas acima da quantia autorizado pelo Ministério da Educação (MEC).





205

Este é o número autorizado no total de vagas, na Universidade Brasil, Campus de Fernandópolis. O pedido de esclarecimento à Universidade partiu do procurador da República Carlos Alberto dos Rios Junior.





39 anos

Sem a mesma euforia de outros tempos, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, lembrou pelo Facebook que no domingo, dia 10, o Partido dos Trabalhadores comemorou 39 anos de fundação. Ela pediu para “transformar a data em um momento de defesa da liberdade de Lula e de luta pela democracia”, assinalou.





Incra

O general Jesus Corrêa foi anunciado no fim de semana como novo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Internado no Hospital “Albert Einstein”, o presidente Bolsonaro usou o Twitter para anunciar mais um militar na sua equipe de governo.





Biometria

O TER- Tribunal Regional Eleitoral anunciou em seu site que agendamento para biometria obrigatória das eleições do próximo ano já estão em andamento. Ao todo 50 cidades da nossa região estão agendadas para o processo. Entre elas, Votuporanga, Fernandópolis e Jales. A lista de cidades e prazos podem ser consultados no site www.tre-sp.jus.br





Cassado

Acusado de compra de votos na campanha eleitoral de 2016, a Justiça Eleitoral manteve a condenação do prefeito Leandro e seu vice Paulo César, de General Salgado. Segundo a denúncia do Ministério Público, o prefeito teria distribuído combustível a eleitores durante o período eleitoral. Cabe recursos da decisão.





Rio Preto

O deputado federal Geninho Zuliani (DEM) anunciou no fim de semana que vai inaugurar escritório político em Rio Preto. Ele quer se aproximar mais da cidade que ficou órfã de deputados na eleição passada.





Região

Já o federal Fausto Pinato (PP) que é de Fernandópolis, informa que quer investir mais nas cidades da região. Ele postou no Facebook fotografia da entrega de uma ambulância em Aspásia. Além da ambulância ele foi o portador de recursos para aquisição de um caminhão compactador de lixo para aquele município.





Saideira: