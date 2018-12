Anote Aí

publicado em 16/12/2018

Um abraço ao prefeito

Leitor assíduo da nossa coluna, homem firme nas suas decisões e vivendo o seu grande momento como prefeito da cidade, João Dado, é o feliz aniversariante de hoje. Por certo, será festejado pelos familiares, amigos e correligionários. Juntamos aqui as nossas felicitações.





Eleição na Câmara

Amanhã, dia 17, a Câmara Municipal de Votuporanga promove a última sessão do ano. Na pauta, a eleição da nova mesa diretora. A tendência é uma eleição de consenso com o nome do vereador Meidão para assumir à presidência da Casa.





Meidão

O decano dos edis, dono de nove mandatos como vereador em Votuporanga, Mehde Meidão Slaiman Kanso soube muito bem conduzir o processo sucessório da mesa da Câmara. Com meses de antecedência ele montou a sua chapa preenchendo todos os cargos e sem encontrar barreiras.





Especulação

Nos últimos tempos, surgiram especulações quanto a possibilidade do surgimento de uma outra chapa para se opor ao Meidão. O nome do vereador Serginho da Farmácia, que deixou a secretaria de Assistência Social para voltar à Câmara, despertou curiosidade. Para o grupo fechado com o Meidão, a intenção do Serginho seria a presidência. Era preciso matar no ninho.





Articulação II

Ainda na semana passada, pelos corredores da Câmara, havia buchicho de que o vereador Daniel David (PV) também não descartava a possibilidade de concorrer à presidência. Cauteloso, Daniel deixou o tempo se encarregar do seu futuro. Dizem que o grupo do Meidão sufocou qualquer tentativa de concorrência a ponto do Daniel nem se manifestar.





Cenário

Com este panorama, a candidatura de Meidão é soberana e a eleição de amanhã tem ares de tranquilidade. Todavia, pode até haver surpresa de última hora, como já aconteceu tantas vezes. Dizem que em eleição de Câmara “até boi voa”.





Retrospectiva

No passado, a eleição da Câmara mais comentada foi aquela que elegeu o prof. Ederval Gregório, nos anos 70. Ele não era candidato a presidente. Haviam dois candidatos declarados e a Câmara estava rachada com situação e oposição. O nome de Ederval surgiu de última hora e ele ganhou pela diferença de um voto.





Outra boa

Na última disputa acirrada na Câmara foi quando o vereador Ellinton Sette pintou como candidato no grupo político do então deputado Dado. Os vereadores simpáticos a sua candidatura ficaram concentrados, na véspera da eleição, no resort “Foz do Marinheiro”, em Cardoso. O adversário era o vereador Osvaldo Carvalho e o seu grupo foi para o sitio do Pedrão Stefanelli, em Simonsen. Imagine a tensão.





O resultado

O Sette tinha maioria e seria o eleito. Contudo, ao chegar na Câmara deparou com um pedido de licença médica de um dos seus vereadores aliados. Com um a menos ele perderia a eleição. Lá no sítio do Pedrão deram um “chapéu” no Osvaldo Carvalho e na hora da votação elegeram o Osmair Ferrari.





Fileto

Mudando de assunto, estou recebendo um exemplar de um jornal do Cairo, Egito, pelas mãos do agente imobiliário José Luiz Fileto, que andou por aquelas bandas recentemente. A princípio pensei que era “presente de grego”, mas não era. Fileto explicou que foi no Egito que ele lembrou da gente. Não sei ler (não conheço o idioma), mas vou guardar entre as preciosidades da nossa profissão.





História de vida

José Luiz Fileto, nos últimos tempos, decidiu, com a esposa Ruth, a conhecer o mundo. E nesse sentido tem rodado por lugares distantes, gozando bem a sua merecida aposentadoria. Ele é um daqueles antigos batalhadores da Telesp, naqueles tempos que ainda não havia celular e o seu serviço era imprescindível na telefonia.





Amigo do rádio

Fileto fez parte de uma equipe da Telesp que comparecia nos estádios de futebol para interligar a linha telefônica com as emissoras de rádio. Onde houvesse uma rádio transmitindo jogo, tinha alguém com a mesma função do Fileto. Por essa missão, Fileto tornou-se amigo de todos os radialistas da região.





Papai Noel

Votuporanga continua exportando Papai Noel. O conhecido João Neves mais uma vez é o Papai Noel oficial de Araçatuba. Aliás, ele está em alta: o Papai Noel dos comerciais da TV nas redes SBT e Band é o João Neves. Amanhã ele será entrevistado no Jornal da Cidade, da Cidade FM.





Casali

Nesta semana, o vereador Alberto Casali encarnou-se “Papai Noel” por uma noite. Ele foi o escolhido para receber a chave da cidade das mãos do prefeito João Dado. Casali tem experiência no ramo e já encarnou o Papai Noel em outras oportunidades.





De saída: