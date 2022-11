Uma cerimônia será realizada no terreno onde serão construídas as casas (próximo à antiga Colônia da Fepasa), às 8h30

publicado em 16/11/2022

Como deputado, Carlão intermediou o projeto de desfavelamento e agora vem dar início às obras como governador em exercício (Foto: Assessoria)

Da redação

O governador em exercício do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), vem nesta quinta-feira (17) a Votuporanga para dar a ordem de servido do início das obras de desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Uma cerimônia será realizada no terreno onde serão construídas as casas (próximo à antiga Colônia da Fepasa), às 8h30, e logo na sequência as máquinas já iniciarão os trabalhos.

Aguardado há mais de meio século, o desfavelamento foi encarado como uma das prioridades do prefeito Jorge Seba (PSDB), que havia se comprometido a tirar o sonho do papel em seu Plano de Governo. Até então, porém, as famílias aguardavam céticas, já que não era a primeira vez que isso lhes era prometido.

O chefe do Executivo Municipal, no entanto, conseguiu, por intermédio do presidente da Alesp e agora governador em exercício, Carlão Pignatari, fomentar as obras por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Na primeira etapa, que começa hoje, serão investidos R$ 4,6 milhões para as obras de loteamento do espaço, com a abertura de ruas, galerias e demais serviços iniciais. Logo na sequência serão iniciados os trabalhos de construção das 185 moradias.

“Essa é a última favela de Votuporanga e depois dessas obras não teremos mais pessoas vivendo em condições sub-humanas aqui. Essa foi uma missão que assumi desde o dia em que assumi, de dar condições dignas de moradia para essas pessoas. Tenho ido muitas vezes a São Paulo e sempre que ia eu fazia questão de passar na CDHU para ver o andamento e cobrar agilidade, e graças a Deus agora temos esse sonho sendo realizado”, concluiu.