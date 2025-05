O aumento expressivo das doenças respiratórias, como gripes, resfriados e casos de H1N1, tem provocado a superlotação

publicado em 23/05/2025

A Prefeitura orienta que uma das principais formas de prevenção contra a gripe é a vacinação (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Daniel Marques

A cidade de Valentim Gentil enfrenta um número elevado de casos de síndromes respiratórias, com mais de 2 mil atendimentos registrados apenas nos últimos dois meses. De acordo com a Prefeitura, o aumento expressivo das doenças respiratórias, como gripes, resfriados e casos de H1N1, tem provocado a superlotação do pronto atendimento 24 horas, especialmente nos meses de abril e maio.

Para lidar com essa situação, a administração municipal reforçou o atendimento médico e de enfermagem. “Para dar conta da demanda, reforçamos a escala com dois médicos atendendo juntos e mais profissionais de enfermagem no plantão”. A medida visa agilizar o atendimento à população diante do crescimento de casos relacionados a problemas respiratórios.

A Prefeitura também orienta que uma das principais formas de prevenção contra a gripe é a vacinação. A vacina contra a gripe está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. Para se vacinar, é necessário comparecer à unidade de saúde mais próxima, levando a carteirinha de vacinação e um documento de identificação.