publicado em 27/05/2025

A capacitação ocorreu na Câmara Municipal de Álvares Florence (Foto: Prefeitura de Álvares Florence)

Daniel Marques

A cidade de Álvares Florence recebeu na semana passada a palestrante, escritora e mentora Kelly Waideman, especializada em temperamentos, emoções, relações e desenvolvimento humano. Na ocasião, ela ministrou a capacitação intitulada “Temperamento – O caminho para dominar emoções e viver com propósito”, reunindo participantes interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o tema e aprimorar suas habilidades interpessoais. O encontro ocorreu na Câmara.

Segundo a Prefeitura Municipal de Álvares Florence, o evento foi considerado um dia repleto de aprendizados, proporcionando aos presentes a oportunidade de refletir sobre aspectos relacionados ao autoconhecimento, ao equilíbrio emocional e ao desenvolvimento pessoal. A capacitação abordou técnicas e conceitos relacionados ao domínio das emoções, com foco na identificação dos diferentes tipos de temperamentos e na construção de relações mais saudáveis e conscientes.