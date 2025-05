A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Castilho, Andreia Souza, participou do lançamento do programa “SuperAção SP”, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo

publicado em 23/05/2025

Tarcísio de Freitas, Andreia Souza e Cristiane Freitas no lançamento do programa “SuperAção SP” (Foto: Prefeitura de Nova Castilho)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Castilho, Andreia Souza, participou do lançamento do programa “SuperAção SP”, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. O evento foi realizado na última terça-feira, na capital paulista, e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e da presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas.

O programa “SuperAção SP” tem como foco a superação da pobreza por meio de um atendimento personalizado às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa busca criar condições para que essas famílias recebam apoio e tenham acesso a oportunidades que favoreçam a conquista da emancipação e da autonomia.

O lançamento reuniu representantes de diversos municípios paulistas e autoridades estaduais, com o objetivo de apresentar as diretrizes e metas do programa, que será implementado em parceria com os Fundos Sociais municipais. A participação de Andreia Souza mostra o compromisso da cidade de Nova Castilho com as políticas públicas voltadas à assistência social e ao desenvolvimento humano.

Com investimento inicial de R$ 500 milhões, o programa será executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), em articulação com 29 políticas públicas estaduais, de nove secretarias. A primeira fase da ação vai beneficiar 105 mil famílias.