A cidade de General Salgado realiza a 3ª Conferência Municipal de Saúde, na sexta-feira (30), às 13h, na Câmara Municipal

publicado em 28/05/2025

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a participação de todos é fundamental para a construção de uma saúde melhor (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marques

A cidade de General Salgado realiza a 3ª Conferência Municipal de Saúde, na sexta-feira (30), às 13h, na Câmara Municipal. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida toda a população para participar do encontro.

O evento tem como principal objetivo discutir e propor melhorias para o sistema de saúde do município, promovendo um espaço democrático onde os moradores poderão expressar suas opiniões, sugerir ações e participar ativamente das decisões que impactam diretamente na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade.

A Conferência Municipal de Saúde é um importante instrumento de participação popular e de controle social, previsto na legislação brasileira, que busca fortalecer a gestão pública, tornando-a mais eficiente e alinhada às reais necessidades da população. Durante a conferência, serão debatidos temas prioritários relacionados ao atendimento, prevenção de doenças, estrutura das unidades de saúde e políticas públicas voltadas para o bem-estar da população.