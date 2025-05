A Prefeitura Municipal de Cardoso promoveu uma ação de vacinação contra a gripe destinada às crianças matriculadas nas escolas da rede pública

publicado em 27/05/2025

Cardoso promoveu recentemente uma ação de vacinação contra a gripe destinada às crianças (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura Municipal de Cardoso promoveu recentemente uma ação de vacinação contra a gripe destinada às crianças matriculadas nas escolas da rede pública, além de professores e demais funcionários que atuam nas unidades escolares do município.

A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de fortalecer a proteção no ambiente escolar, evitando a disseminação do vírus influenza entre estudantes e profissionais.

De acordo com a Prefeitura, a campanha de vacinação foi cuidadosamente planejada para atender todos, garantindo o acesso à imunização de forma prática e segura. Equipes de profissionais da saúde foram mobilizadas para visitar as escolas, aplicando as doses conforme o cronograma estabelecido, sempre seguindo as orientações e protocolos determinados pelo Ministério da Saúde. A vacinação, além de proteger diretamente as crianças, visa também reduzir as faltas escolares ocasionadas por doenças respiratórias, contribuindo para o bom andamento das atividades pedagógicas ao longo do ano letivo.

Para os professores e demais funcionários da rede pública de ensino, a campanha representou uma importante medida preventiva, considerando que esses profissionais mantêm contato constante com os alunos e, portanto, estão mais expostos ao risco de contaminação. A imunização desse público é considerada estratégica para a manutenção de um ambiente escolar saudável e acolhedor.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, a realização da campanha reforça o compromisso da Administração Municipal com a promoção da saúde pública, bem como com a valorização da educação. A gestão destaca que, ao garantir a vacinação de crianças e profissionais da educação, contribui para que as escolas sejam espaços protegidos, favorecendo o bem-estar e o desenvolvimento pleno dos estudantes.