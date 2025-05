A Consulta Pública da Lei Aldir Blanc 2025 no município de General Salgado foi positiva de acordo com os organizadores

publicado em 23/05/2025

A realização da consulta em General Salgado seguiu as diretrizes do Ministério da Cultura (Foto: Prefeitura de General Salgado)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



A Consulta Pública da Lei Aldir Blanc 2025 no município de General Salgado foi positiva de acordo com os organizadores. A reunião ocorreu na última terça-feira, na Câmara Municipal, e foi aberta ao público.

“Agradecemos a todos que participaram da audiência. A presença e contribuição de cada um foi essencial para fortalecer o diálogo e garantir que os recursos da cultura sejam aplicados de forma democrática e transparente. Seguimos juntos pela valorização da cultura em nosso município”, destacou a Prefeitura Municipal.

O encontro tem como objetivo discutir a aplicação dos recursos previstos pela nova etapa da Lei Aldir Blanc, voltada ao fomento das atividades culturais em todo o território nacional.

A Consulta Pública é um espaço para que artistas, produtores culturais, representantes de coletivos e demais interessados possam apresentar sugestões, tirar dúvidas e contribuir com o planejamento das ações culturais a serem implementadas no município com os recursos da lei. A participação popular é considerada essencial para garantir que os investimentos contemplem as diversas manifestações culturais existentes na cidade e atendam às reais necessidades do setor.