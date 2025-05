A 7ª Conferência Municipal de Saúde reuniu agentes do setor para discutir os desafios e os rumos da área na cidade

publicado em 22/05/2025

A Câmara Municipal recebeu um grande número de pessoas para a Conferência Municipal de Saúde (Foto: Prefeitura de Parisi)

A cidade de Parisi sediou na terça-feira (20), na Câmara Municipal, a 7ª Conferência Municipal de Saúde, reunindo agentes do setor para discutir os desafios e os rumos da área da saúde no município.

Promovido pela Secretaria Municipal da Saúde, o encontro foi considerado um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva, conforme ressaltou a organização. A conferência teve como tema central o fortalecimento da Atenção Básica à Saúde, com enfoque especial na neurodiversidade, reconhecendo a importância de um cuidado mais inclusivo, sensível e acessível para toda a população.

Durante o evento, foram promovidas conversas significativas entre os participantes, com trocas de experiências e apresentação de propostas voltadas à transformação do cuidado em saúde na cidade. A Secretaria Municipal da Saúde destacou a relevância do momento como uma oportunidade de ouvir diferentes vozes e fomentar ações que possam melhorar o atendimento e os serviços prestados à comunidade.

Ao final da conferência, a Secretaria Municipal da Saúde expressou agradecimento aos envolvidos, afirmando: “Agradecemos a todos os participantes, profissionais, representantes e cidadãos que contribuíram para esse momento tão importante. Juntos, construímos caminhos para uma saúde pública mais humana, acolhedora e eficiente!”.

A Atenção Básica à Saúde, também chamada de Atenção Primária à Saúde (APS), é o primeiro nível de contato da população com o sistema de saúde. Ela é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo garantir o acesso universal, contínuo e integral aos serviços de saúde.

Quem realiza a Atenção Básica são principalmente as Equipes de Saúde da Família (ESF), compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e, em muitos casos, dentistas e outros profissionais de apoio (como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas).