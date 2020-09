Acusados devem passar por júri e pena pode chegar a 30 anos de prisão

publicado em 12/09/2020

Andressa Serantoni, 28 anos, trabalhava como personal trainer em Rio Preto e foi morta pelo casal (Foto: Reprodução)

O Ministério Público (MP) denunciou Joel Fernandes Santos e Sidileide Normanha da Paixão Santos, que mataram a personal trainer Andressa Serantoni, em Rio Preto, em 12 de agosto deste ano.A pena máxima pode chegar a 30 anos de reclusão. A denúncia foi protocolada pela Promotoria de Justiça, na terça-feira, 8, mas só ficou acessível para leitura de todos na manhã desta sexta-feira, 11Para formalizar a denúncia, o promotor José Márcio Rosseto Leite usou informações do inquérito policial feito pelo delegado Carlos Tokoi, do 3º Distrito Policial, de Rio Preto, que concluiu as investigações 20 dias após o assassinato da personal trainer.O casal foi denunciado por dois crimes: homicídio qualicado (motivo fútil, crueldade e recurso que dificultou a defesa da vítima) contra Andressa e também por homicídio tentado qualificado (motivo torpe e crime praticado para garantir a execução de outro crime) contra um vizinho que tentou defender a jovem.De acordo com a denúncia, os denunciados seguraram a vítima para que ela não pudesse se proteger da violência sofrida "porque Andressa jamais esperava ser atacada e ferida por seus vizinhos", escreveu o promotor.Conforme laudo do Instituto de Criminalística de Rio Preto, Andressa foi atingida por facadas no pescoço, tórax, coxas, braços e mãos. O laudo aponta que Joel chegou a usar uma serra no pescoço da vítima, com objetivo de degolá-la. Neste momento, Sidileide teria aproveitado para desferir vários golpes na lateral do corpo de Andressa.O vizinho teria ouvido de dentro de casa os gritos da jovem, mas quando saiu da residência já encontrou a personal caída no solo, ainda sendo esfaqueada pelo casal. Segundo José Márcio, o motivo do ataque do casal contra o vizinho foi torpe. "Eis que ele, agindo como herói, tentava salvar a vida de Andressa e os denunciados não permitiram o salvamento, buscando matá-lo por isso", escreveu o promotor.Para o julgamento, o MP arrolou cinco testemunhas de acusação, o delegado Tokoi, dois policiais militares que atenderam a ocorrência e parentes da vítima. Os advogados de defesa do casal não foram encontrados para comentar o caso. Joel também deve ser julgado pelo Tribunal do Júri por uma tentativa de homicídio cometida em 2015, quando tentou matar a facadas um vizinho, no Jardim Maria Lúcia.O promotor de justiça Marco Antonio Lelis Moreira acusa o réu de agir por motivação torpe.Andressa Serantoni foi assassinada a facadas no início da tarde do dia 12 de agosto, no bairro Anchieta, em Rio Preto. Segundo a Polícia Militar, Andressa chegou de moto na casa da mãe para alimentar um cão, quando teria percebido que estava sendo lmada pela vizinha Sidileide, por meio de um celular.Conforme o boletim de ocorrência, Sidileide foi brigar com Andressa após a personal estacionar a moto na frente da garagem da residência do casal. Na sequência, Joel saiu de casa armado de uma faca de cozinha e teria passado a golpear o corpo da personal, enquanto a mulher a segurava.*Diário da Região