Prazo final para realizar o procedimento está marcado para o dia 19 de dezembro. Quem não realizar, vai sofrer penalidades.

publicado em 05/08/2019

Cadastro biométrico é rápido e eficaz — Foto: Reprodução/TV TEM

Muitos eleitores de Araçatuba (SP) ainda não fizeram o cadastramento biométrico. De acordo com o Ministério Público Federal, 68 mil pessoas não procuraram o Cartório Eleitoral para realizar o processo, que tem como prazo final o dia 19 de dezembro.A situação gera preocupação porque para todos os eleitores conseguirem realizar o cadastro, o Cartório Eleitoral teria que fazer cerca de 700 atendimentos por dia, segundo o MPE.Devido à situação, a Promotoria de Justiça de Araçatuba faz um alerta para as consequências que serão aplicadas para aquelas pessoas que não realizaram o cadastro.Se o eleitor não comparecer em um Cartório Eleitoral até o dia 19 de dezembro, além de ter o título automaticamente cancelado, ele não vai conseguir financiamentos em bancos públicos, declarar Imposto de Renda em 2020 e funcionários públicos não conseguirão receber o salário.Para fazer o cadastramento biométrico, os eleitores devem fazer o agendamento pelo site e comparecer no Cartório Eleitoral com o documento identificação, comprovante de residência e o título de eleitor, se tiver.A biometria visa a tornar ainda mais segura a identificação do eleitor na hora de votar. O procedimento confirma a identidade, prevenindo tentativas de fraude, já que as digitais de cada pessoa são únicas.