publicado em 22/01/2017

Coronel Rogério Xavier assumirá região de São José do Rio Preto no lugar da Coronel Helena

O coronel Rogério Xavier é o novo nome do comando da Polícia Militar do noroeste paulista. Ele irá substituir a coronel Helena dos Santos Reis, que foi convidada pelo governo do Estado para chefiar a Casa Militar.

O nome de Rogério foi publicado na última sexta-feira (20) no Diário Oficial do Estado. O coronel Rogério Xavier estava no comando do policiamento da capital. Rogério é de São José do Rio Preto (SP0 e já passou pelo comando da PM da região entre novembro de 2014 e maio de 2015.