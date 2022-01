Confira a receita do dia

publicado em 04/01/2022

Ingredientes1 manga palmer madura1 xícara (chá) de água1 baga de cardamomoCubos de gelo a gosto para servirModo de PreparoDescasque e corte a manga em pedaços. Descarte o caroço e transfira a polpa para o liquidificador. Com uma faquinha, corte a ponta da baga de cardamomo e junte as sementes à manga. Acrescente a água e bata até ficar liso. Sirva a seguir com cubos de gelo.