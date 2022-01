Confira a receita do dia

publicado em 21/01/2022

Ingredientes2 xícaras de farinha de trigo1 colher (café) de fermento químico1 e 1/2 colher (chá) de sal3 colheres (sopa) rasas de manteiga1/2 lata de creme de leite (sem o soro)1 gema para pincelarRecheio a gostoModo de PreparoMisture a farinha, o fermento e o sal. Em seguida acrescente os outros ingredientes mexendo até formar uma massa homogênea. Abrir a massa, cortar com um pires ou potinho de sobremesa, rechear, fechar e apertar as beiradas com um garfo. Pincelar os pastéis com a gema e levar para assar, forno 180º graus. Até dourar (uns 30 minutos, a partir da segunda bandeja vai mais rápido). Para a massa ficar mais crocante, deixe na geladeira por 30 minutos antes de abri-la.