publicado em 03/01/2022

Ingredientes½ lata de leite condensado25 g de chocolate amargo 70% cacau (cerca de 2 colheres (sopa) em callets)1 colher (sopa) de manteigaModo de PreparoNuma tigela média de vidro que comporte pelo menos 1,5 litro (ou outro recipiente refratário que possa ir ao micro-ondas), coloque todos os ingredientes. Atenção: a tigela pode parecer grande para a quantidade de ingredientes, mas o leite condensado espuma ao cozinhar. Leve a tigela ao micro-ondas por 1 minuto em potência alta. Com cuidado para não se queimar, usando um pano de prato, retire a tigela do micro-ondas e misture vigorosamente com um batedor de arame. Volte a tigela ao micro-ondas em sessões de 30 segundos, mexendo a cada etapa, até ficar cremoso. Geralmente duas sessões são suficientes. Após o tempo de cozimento, a massa de brigadeiro fica com aparência talhada – não se preocupe, é assim mesmo. Mexa vigorosamente com o batedor de arame para ficar lisa.