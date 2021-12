Confira a receita do dia

publicado em 28/12/2021

Ingredientes2 pães franceses2 dentes de alho2 colheres (sopa) de azeite1 pitada de salModo de PreparoPreaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Com uma faca de pão, corte os pães franceses em fatias finas, de 0,5 cm. Descasque e transfira o alho para o pilão. Tempere com uma pitada de sal, bata até formar uma pastinha e misture com azeite. Numa assadeira grande, distribua as fatias de pão uma ao lado da outra. Com um pincel (ou colher), espalhe um pouco da pastinha de alho sobre cada fatia e leve ao forno para assar por cerca de 10 minutos, ou até ficarem crocantes e levemente douradas. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de armazenar ou servir. As torradas permanecem crocantes por até 15 dias armazenadas num pote com fechamento hermético.