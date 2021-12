Confira a receita do dia

publicado em 08/12/2021

INGREDIENTES¼ de xícara (chá) de sal grosso2 colheres (chá) de semente de coentro1 colher (sopa) de gengibre em póMODO DE PREPARONo pilão bata primeiro as sementes de coentro para triturar - como ela é mais resistente, fica mais fácil na hora de misturar com os outros ingredientes. Acrescente o sal grosso, o gengibre em pó e bata mais para triturar o sal e misturar bem os sabores. Se preferir, bata os ingredientes no modo pulsar do liquidificador. Conserve num pote de vidro com fechamento hermético por até 3 meses. Utilize para temperar peixes grelhados, assados, fritos ou cozidos.