Confira a receita do dia

publicado em 22/12/2021

Ingredientes:- 1 fatia de melão- caldo de ½ limão- 2 folhas de hortelã- ¼ de xícara (chá) de água- cubos de gelo a gostoModo de Preparo:Descarte a casca e as sementes do melão. Corte a fatia em pedaços e transfira para o copo do liquidificador. Junte o caldo de limão, a água, as folhas de hortelã e cubos de gelo a gosto. Bata até ficar liso. Transfira para um copo e sirva a seguir. Se quiser levar para o escritório, transfira para um garrafinha com tampa e mantenha na geladeira até a hora de consumir.