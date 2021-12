Confira a receita do dia

publicado em 27/12/2021

Ingredientes2 fatias de pão italiano5 tomates-cereja5 bolinhas de muçarela de búfala4 folhas de manjericão1 colher (sopa) de azeiteSal e pimenta-do-reino moída na hora a gostoModo de PreparoEm uma tábua, corte ao meio os tomates e as muçarelinhas de búfala. Leve uma frigideira ao fogo médio. Quando aquecer, coloque as fatias de pão para dourar dos dois lados. Retire o pão e coloque o azeite na frigideira. Acrescente os tomates-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Segure firme o cabo da frigideira e faça movimentos de vaivém por um minuto, para misturar bem os ingredientes. Adicione as metades de muçarela de búfala, deixe esquentar por 30 segundos e desligue o fogo. Sobre uma fatia de pão, disponha os ingredientes quentes e cubra com as folhas de manjericão. Feche com a outra fatia de pão e sirva.