publicado em 30/12/2021

Ingredientes½ repolho roxo pequeno (cerca de 400 g)½ colher (chá) de semente de cominho½ colher (chá) de sementes de mostarda2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco2 colheres (sopa) de azeite1 colher (chá) de salModo de PreparoCom um fatiador de legumes (ou mandolim) corte o repolho em fatias finas – vá passando o repolho pelo mandolim, com cuidado para não fatiar o miolo central que é muito firme. Se preferir, descarte o miolo e fatie o repolho fino com uma faca – no total você precisa de cerca de 4 xícaras (chá) dele fatiado. Transfira o repolho para um escorredor e lave bem sob água corrente. Encaixe o escorredor sobre uma tigela, tempere com o sal e misture com as mãos, massageando o repolho – o sal drena o excesso de água das folhas, deixando o repolho macio e com o sabor mais suave. Aperte bem para tirar o excesso de água e transfira para uma tigela. Numa frigideira pequena, coloque a mostarda, o cominho e leve ao fogo médio para aquecer por 1 minuto e liberar os aromas. Transfira para o pilão e quebre as sementes. Misture o vinagre e o azeite nas especiarias ainda quentes e regue sobre o repolho macerado. Misture bem e sirva seguir.