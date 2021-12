Confira a receita do dia

publicado em 20/12/2021

Ingredientes1 manga palmer madura2 potes de iogurte natural sem açúcar (170 g cada)¼ de xícara (chá) de açúcarModo de PreparoSepare 6 copos descartáveis com capacidade de 150 ml e 6 palitos de madeira para sorvete. Descasque e corte a manga em pedaços grandes - corte bem rente ao caroço para aproveitar toda a polpa. Descarte o caroço e transfira a polpa para o copo do liquidificador. Junte o iogurte, o açúcar e bata até ficar liso. Preencha os copos descartáveis com o creme de manga. Bata delicadamente cada um na bancada para eliminar bolhas de ar - isso evita que o picolé fique com furinhos. Espete um palito no centro de cada copo e leve para o congelador. Deixe por no mínimo 4 horas para firmar. Na hora de servir, retire os picolés do congelador, quebre a borda e rasgue o copo para desenformar. Se preferir, aqueça o copo com o calor das mãos, gire e puxe o picolé.