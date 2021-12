Confira a receita do dia

publicado em 16/12/2021

Ingredientes1 lata de leite condensado1 lata ou 2 caixas de creme de leite2 xícaras de leite em pó1 pacotinho de gelatina sem saborModo de PreparoEm uma panela ou leiteira, hidrate a gelatina misturando-a com 4 colheres de água em temperatura ambiente e reserve. Bata no liquidificador o leite condensado e o creme de leite. Em seguida, acrescente o leite em pó, bata novamente e reserve. Dissolva a gelatina hidratada com 1 xícara de água em fogo baixo. Misture a gelatina dissolvida ao creme e bata no liquidificador novamente. Despeje a mistura em uma travessa e leve à geladeira por 2 horas para endurecer.