Confira a receita do dia

publicado em 15/12/2021

Ingredientes1 maço de rúcula¼ de xícara (chá) de castanha-de-caju torrada sem salcaldo de 2 limões1 xícara (chá) de azeite1 colher (chá) de salModo de PreparoLave e seque bem a rúcula. Rasgue as folhas em pedaços e transfira para o copo do mixer - assim fica mais fácil de bater. Junte as castanhas, o azeite e o caldo de limão. Tempere com o sal e bata bem até ficar liso (se preferir, bata o molho no liquidificador). Transfira para uma molheira e sirva a seguir com massas ou grelhados.