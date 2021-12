Confira a receita do dia

publicado em 29/12/2021

Ingredientes½ xícara (chá) de aveia1 ½ xícara (chá) de leite2 colheres (sopa) de açúcar½ colher (chá) de cúrcuma½ colher (chá) de cardamomo em pó (cerca de 10 bagas) (opcional)1 pitada de noz-moscada ralada na horaCanela em pó a gosto para servir (opcional)Modo de PreparoCaso não esteja usando o cardamomo em pó, retire as sementes das bagas. Descarte a palha e bata as sementes no pilão — o cardamomo comprado em bagas é sempre melhor, tem o sabor e o aroma mais preservados. Numa panelinha, leve o leite, a aveia, o açúcar, a cúrcuma, o cardamomo e a noz-moscada ao fogo médio. Mexa por cerca de 5 minutos, ou até começar a ferver. Abaixe o fogo e continue mexendo por mais 2 minutos ou até o mingau começar a engrossar.Desligue o fogo e sirva quente. Se quiser, polvilhe um pouco de canela em pó.