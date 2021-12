Confira a receita do dia

publicado em 10/12/2021

INGREDIENTES2 xícaras (chá) de milho congelado (cerca de 300 g)1 alho-poró1 pimenta dedo-de-moça2 colheres (sopa) de azeiteSal a gostoMODO DE PREPARODescarte a raiz e corte as folhas do alho-poró – você pode utilizar as folhas para o preparo de arroz ou caldo caseiro. Lave, seque e corte o talo do alho-poró ao meio, no sentido da largura. Corte cada metade em tiras finas. Lave, seque e corte a pimenta ao meio no sentido do comprimento, com uma colher, raspe as sementes e descarte. Fatie fino cada metade. Dica: para evitar acidentes com dedos apimentados nos olhos, passe o´leo ou azeite nas ma~os depois de cortar as pimentas — a capsaicina, substa^ncia responsa´vel pelo ardor, e´ lipossolúvel. Depois, lave as ma~os com sabonete para tirar o o´leo.